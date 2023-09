Vorschau: Songs Of Silence – So schön kann Strategie sein (gamescom 2023)

Songs Of Silence ist ein neues Spiel der Indie Entwickler von Chimera Entertainment und führt euch in eine Welt, die am Abgrund steht. Dabei wechselt ihr zwischen der Verwaltung eures Königreichs und Echtzeitschlachten, die ihr mit euren Armeen führt. Auf der gamescom 2023 könnten wir das Spiel anschauen und verraten euch, warum es das für uns schönste Spiel der ganzen Messe ist.

Ein Lied gegen die Stille

In Songs Of Silence lernt ihr eine Highfantasy Welt kennen, die von der sogenannten “Stille” bedroht wird. Diese zerstört die Harmonie der Schöpfung und hinterlässt wortwörtlich eine Stille, da sie alles Leben in ihrem Weg vernichtet. Dagegen stellen sich Nationen, welche den Lichtgöttern folgen und dem Verfall aufhalten wollen. Deren Helden spielt ihr in Gefechten und der Kampagne.

Da jeder Konflikt aber zwei Seiten hat, lernt ihr die Welt auch aus der Sicht derer kennen, die quasie hinter der Stille leben. Denn ab und zu tut sich in der Stille ein Portal auf, durch das ihr in eine andere Welt kommt. Hier lebt die augenlose andere Fraktion, die sich anschickt die Welt des Lichts zu erobern.

Im Laufe der Kampagne lernt ihr immer mehr über beide Fraktionen und werdet euch auch gar nicht mehr so sicher sein, dass das Licht immer das Gute ist. Die Entwickler legen hier viel Wert darauf eine Geschicht zu erzählen, in der es mehr als Schwarz und Weiß gibt. Uns hat nicht nur das Worldbuilding gefallen, sondern vor allem auch die vielen handgezeichneten Karten und Bilder der Figuren. Jeder Ort, jede Einheit und jeder Held wurde mit einer solchen Liebe fürs Detail gezeichnet, dass die Optik definitiv ein Alleinstellungsmerkmal von Songs Of Silence werden wird.

Kein Deckbuilder, aber Karten!

Bei den ganzen Karten könnte man ja meinen, dass es sich bei Songs Of Silence um einen Deckbuilder handelt. Dem ist aber nicht so. Zwar gibt es so gut wie überall Karten, ob nun in der Schlacht oder beim aufleveln euer Helden. Die sind im Grunde aber einfach nur schönere Schaltflächen zum auswählen. Sehr viel hübscher, das ist zu betonen. Ein Deck oder ähnliches stellt ihr aber nicht zusammen. Die Karten in der Schlacht befinden sich in der unteren Ecke eures Bildschirms und hängen von Helden und Einheiten ab. Um sie einzusetzen zieht ihr sie auf die Einheit, auf die sie gewirkt werden soll. Damit verteilt ihr dann etwa einen Segen oder legt den Zielpunkt für den Spurt der Kavallerie fest.

Eingeleitet werden die Schlachten von der großen Strategie Karte. Dort seht ihr Städte, interessante Orte und Armeen. Jede Armee kann sich pro Runde eine gewisse Strecke weit bewegen. Der Bau von Gebäuden dauert eine gewisse Anzahl von Runden und kostet Gold, was neben göttlicher Gunst eure Ressource darstellt. Im Grunde spielt sich Songs of Silence also nicht anders als andere Strategie Spiele. Warum solltet ihr dann also gerade Songs of Silence spielen?

Die Antwort darauf lautet ganz klar: Artworks und Worldbuilding! Zwar sind auch andere Spiele hübsch, Songs of Silence bietet aber dermaßen viele handgezeichnete Bilder, dass wir selbst bei der kurzen Präsentation völlig begeistert waren. Ob nun himmlische geflügelte Krieger, die von goldenen Bändern umweht werden, oder hirnlose und gefräsige Monster aus Rosen, alles sieht verdammt imposant und qualitativ hochwertig aus. Alleine das besticht schon ungemein. Hinzu kommt ein wirkliches interessantes Worldbuilding rund um die himmlische Hymne der Schöpfung, die nach und nach zu verstummen droht. Hier ensteht ein Spiel für Strategie Spieler, aber auch für Spieler, die sich einfach nur an der Optik erfreuen werden.

