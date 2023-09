Vorschau: Tintin Reporter – Die Zigarren des Pharaos – Ein Klassiker kehrt zurück (gamescom 2023)

Wer kennt heute noch alles Tim und Struppi? Der ewig jugendliche Reporter und sein vierbeiniger Begleiter gehören zu den bekanntesten Figuren der europäischen Comicgeschichte. Leider gibt es schon seit vielen Jahren keine neuen Geschichten, denn ihr Schöpfer Hergé hat neue Werke nach seinem Tod verboten. Dafür gibt es jetzt mit Tintin Reporter – Die Zigarren des Pharaos die Möglichkeit, einen seiner absoluten Klassiker aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben.

Endlich können wir selbst Tim sein

Die Zigarren des Pharaos erzählt die Geschichte unseres Lieblingsreporters, wie er es mit einem Drogenschmugglerring in Ägypten aufnimmt. Nun können wir diese Geschichte nicht nur im neuen Gewand erleben, sondern auch noch aktiv in die Rolle des Tim schlüpfen. Nun müssen wir uns an Wachen vorbeischleichen, unsere Umgebung erkunden, Rätsel lösen, und manchmal auch kämpfen. Die Kämpfe bilden aber eher die Ausnahme und lassen sich durch kleine Quicktime Events schnell bewältigen. Die Rätsel sind da schon etwas umfassender. Dafür müsst ihr teilweise schon ein sehr gutes Auge auf eure Umgebung haben. Und haltet Ausschau nach nützlichen Gegenständen. Es gibt einiges zu finden, manches könnt ihr jedoch erst dann aufheben, wenn ihr es auch braucht. Da kann es auch schonmal vorkommen, dass ihr manches mehrmals untersuchen müsst. Aber innerhalb der kleinen Level ist das nicht weiter tragisch. Schließlich geht es hier in erster Linie darum, eine spannende Geschichte zu erleben.

Tintin Reporter – Die Zigarren des Pharaos erscheint am 07. November 2023 für Playstation 4, Playstation 5, XBox Series X sowie Nintendo Switch.

Angebot Tintin Reporter, Die Zigarren des Pharaos,1 PS5-Blu-ray Disc (Limited Edition): Für PlayStation 5 Folge Tintin und Struppi in eines ihrer berühmtesten Abenteuer.

Ein farbenfrohes Abenteuer, das dem Buch treu bleibt: mit einer Geschichte voller Drehungen und Wendungen taucht dieses Spiel in das Herz des mysteriösen Ägypten und anderer Länder von unendlicher Schönheit ein.

Begleite Tintin und Struppi in actiongeladenen und ruhigen, zum Erkunden gedachten Phasen, während sie versuchen, einen internationalen Fall des Drogenhandels zu lösen.

Erlebe ein einzigartiges und innovatives Gameplay, das die besten Elemente von Abenteuer- und Ermittlungsspielen kombiniert.

Rätsel, Such- oder Schleichphasen, Flugzeug- und Autoverfolgungen, Ermittlungsdialoge ... ein einzigartiges und innovatives Gameplay, das es jedem ermöglicht, das Abenteuer wie ein echter Reporter zu erleben!

