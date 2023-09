State of Play vom 14. September – Kompakt, aber oho

Am 14 September war es wieder soweit und in einer neuen State of Play wurden uns jede Menge Spiele präsentiert. Dieses Mal lag der Fokus auf Indietiteln und Fortsetzungen geliebter Klassiker.

Das war in der State of Play zu sehen

Einen Überblick über alle genannten Neuheiten, Fortsetzungen und vieles mehr gibt es hier:

Baby Steps: Walking Simulator der besonderen Art. Ab Sommer 2024 erhältlich.

Roblox: Am 10.10.23 kommt der Plattformer auf PlayStation.

Ghost Busters: Rise of the Ghost Lord: Ab 26. Oktober heißt es, Geister im Team in VR zu jagen.

Resident Evil 4 VR Mode: Ab Winter gibt es den Horrorklassiker auch in VR.

Resident Evil 4: Separate Ways: Wird ab 21. September aus Adas Sicht als Free Download für das Hauptspiel verfügbar sein.

Avatar – Frontiers of Pandora: Ab 7. Dezember können Spielende in die gefährliche wie bezaubernde Welt von Pandora eintauchen.

Ghostrunner II: Die Fortsetzung erscheint am 26. Oktober.

Helldivers II: Im Koop Gegner erledigen wird ab dem 8. Februar 2024 möglich sein.

Marvel Spider-Man 2: Ein weiterer Trailer lieferte detailliertere Einblicke in die kommende Fortsetzung der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, die am 20. Oktober zur PlayStation 5 schwingt.

Tales of Arise: Beyond the Dawn: Das Actionrollenspiel erscheint am 9. November.

Honkai: Star Rail: Das neueste Werk vom Genshin Impact-Macher kommt am 11. Oktober auf PlayStation heraus.

Foamstars Open Beta Party: Ab 29. September startet die Beta-Phase des schaumigen Arenashooters.

Finale Fantasy VII: Rebirth: Die gewaltige Fortsetzung erscheint weltweit am 29. Februar 2024 auf 2 Discs.

Wer alle gezeigten Trailer sehen möchte, kann das hier nachholen:

Quelle: PlayStation via YouTube

Titelbild: ©Sony