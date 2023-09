Paper Mario: Die Legende vom Äonentor – Der Fan-Favorit der RPG-Reihe kommt endlich auf die Switch

Es wurde lange von Fans gefordert, nun ist es endlich wahr geworden: Paper Mario: Die Legende vom Äonentor kommt auf die Switch. Der RPG-Hit von der Gamecube aus dem Jahre 2004 wird allgemein von Fans der Paper Mario-Reihe als bester Teil angesehen, viele sind sich sicher: Nach diesem Spiel war die Reihe nie mehr so gut. Und nun kommt es also in HD-Grafik auf die Switch. Was bedeutet das für die Reihe selbst?

Ist das HD-Remake von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ein Startschuss?

Zuerst das Remake von Super Mario RPG, nun bereits das zweite Rollenspiel-Remake mit dem Klempner in der Hauptrolle. Sind das vielleicht Vorzeichen, dass wir künftig mit neuen Super Mario-Rollenspielen rechnen dürfen? Es dürfte wohl davon abhängen, wie gut sich die Remakes verkaufen. Und während Super Mario RPG ein komplett neu entwickeltes Remake ist, wird Paper Mario 2 “nur” ein HD-Remaster werden.

Im Trailer sehen wir nichts, was wir nicht auch aus dem Originalspiel kennen. Allerdings sieht es schon ziemlich gut aus, die bereits in der Gamecube-Ära sehr zeitlose Grafik scheint noch zeitloser geworden zu sein. 2024 dürfen wir Mario also erneut bei seiner Reise nach Rohlingen begleiten, um Sternjuwelen zu finden und die Welt zu retten. Bleibt also zu hoffen, dass die Verkaufszahlen ein voller Erfolg werden, damit die Paper Mario-Reihe vielleicht in naher Zukunft einen neuen RPG-Ableger bekommen könnte.

Quelle: Nintendo