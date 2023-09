Mario vs Donkey Kong – Remake des GBA-Klassikers kommt auf die Switch

Mario vs Donkey Kong erschien 2004 für den Gameboy Advance und war der Startschuss für eine beliebte Puzzlespielreihe, welche 2015 mit Tipping Stars auf der Wii U den letzten Teil erhielt. Nun kommt der allererste Teil als vollwertiges Remake auf die Nintendo Switch.

Mario vs Donkey Kong in moderner Optik mit denselben Kopfnüssen

Das Remake-Fieber bei Nintendo geht weiter. In diesem Fall handelt es sich zudem um ein vollwertiges Remake, nicht nur eine grafisch überarbeitete Version, schließlich erschien das Original auf dem GBA in pixeliger 16-bit-Optik. Nun erstrahlt das Remake in feinster 3D-Grafik, bleibt aber natürlich ein 2D-Spiel. Es geht darum, dass Donkey Kong kleine Mario-Figuren gestohlen hat, die dieser nun wieder zurückholen möchte. Dazu puzzelt der Klempner sich durch diverse Level, die einiges an Grips erfordern.

Es gilt, die Level gut zu beobachten, um eine Lösung zu entdecken. Ziel ist es, an den Schlüssel für eine verschlossene Tür zu gelangen, um das nächste Level zu erreichen. Ob ihr dazu spezielle Sprungfertigkeiten nutzt, um höher gelegene Ebenen zu erreichen, euch am Schweif eines Affen entlang hangelt oder auf dem Kopf eines Gegners weiter nach oben gelangt, es gibt viele Lösungsansätze. Elementar sind dabei die farbigen Blöcke die sich mit Schaltern ein- und ausschalten lassen. Am Ende wollen alle Spielfiguren gefunden und Donkey Kong besiegt werden.

Mario vs Donkey Kong erscheint am 16. Februar 2024 auf der Nintendo Switch.

