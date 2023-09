Splatoon 3 – Neue Einzelspieler-Kampagne im “Ruf zur Ordnung”-DLC

Die zweite Welle des Splatoon 3-DLCs wird im Frühjahr 2024 auf die Switch gespült. Unter dem Namen “Ruf zur Ordnung” wird es neue Einzelspieler-Missionen sowie eine neue Geschichte geben. Der Trailer zeigt sehr außergewöhnliche Architekturen, skelettartige Fischgegner und eine mysteriöse Auftraggeberin. Was uns da wohl erwarten wird?

Ein neues Abenteuer in Splatoon 3 mitsamt kleinem Roboterkumpel

Ruf zur Ordnung wird stilistisch ein gänzlich neues Erlebnis für Splatoon-Fans werden. Riesige graue Wände mit Glitch-Effekten, eine gelbe Datenwand, welche an die Matrix erinnert, viele mechanische Elemente vermischt mit Korallen, der Look des DLC-Schauplatzes ist auf jeden Fall sehr eigen. Doch noch mehr Merkwürdigkeiten fallen auf. Wieso heißt unsere Roboter-Begleitung genau so wie das TentaCool-Mitglied? Wer ist die geheimnisvolle Acht und was hat sie mit Marina zu tun? Und was hat es mit den Skelettfischen auf sich?

Storytechnisch wird der DLC also sehr spannend. Aber auch das Gameplay wird ein paar neue Features bekommen. Im Trailer sehen wir, dass wir unsere Protagonistin mit farbigen Computerchips aufwerten können. Mehr Spritzschaden, eine höhere Geschwindigkeit beim Laufen oder eine hilfsbereite Drohne, die Upgrades sind vielseitig. Anscheinend können wir uns diese Chips auf diversen Etagen verdienen, zu denen wir mit einem Aufzug fahren. Nun, wir können hier versuchen, den Trailer auseinander zu nehmen und alles im Detail zu analysieren, aber Ruf zur Ordnung wird im Frühjahr 2024 erscheinen und dann wissen wir auf jeden Fall mehr.

Quelle: Nintendo