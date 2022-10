In Splatoon 3 könnt ihr wieder klecksen was das Zeug hält. Also genau wie in den Teilen davor. Wie sich der dritte Teil mit Nintendos frechen Tintlingen spielt und inwiefern er sich von seinen Vorgängern unterscheidet, erfahrt ihr hier in unserem Test.

Der kinderfreundliche Tinten-Shooter

Kenner der Splatoon-Reihe wissen bereits was sie erwartet. Für alle Neulinge hier ein kleiner Überblick: In Splatoon spielt ihr Tintlinge. Das sind Lebewesen, die zwischen ihrer Tintenfischform und einer humanoiden Gestalt frei wechseln könnt. Diese haben sich auf der Welt nach dem Verschwinden der Menschen angesiedelt. Dabei geraten sie in Konflikt mit den Oktarianern, welche ihr in Splatoon 3 ebenfalls als Gestalt wählen und individualisieren könnt. Kämpfe bestehen meistens daraus, dass man sich gegenseitig mit Tinte vollkleckst, bis möglichst viel Fläche der Arena eingefärbt ist oder möglichst viele Gegner*innen besiegt sind.

Neue Tinte nehmen eure Tintlinge dabei ganz einfach auf, indem sie in ihrer eigenen Tinte in ihrer Tintenfischform schwimmen. Eine unendliche Quelle an frischer Tinte! Obwohl für die meisten Spieler ganz klar der Multiplayer im Vordergrund steht, wartet auch Splatoon 3 wieder mit einer Solo Kampagne auf. Ihr seid Agent 3 und müsst ihr die Welt der Tintlinge vor einer seltsamen Substanz retten, die alles einzuhüllen droht. Ein Glück, dass ihr nicht allein seid und auch von NPCs Hilfe beim Klecksen bekommt.

Die Level der Kampagne stellen euch vor unterschiedlichste Herausforderungen. Mal gilt es viele Gegner wegzuklecksen, ein anderes Mal müsst ihr das ein oder andere Logikrätsel zu lösen. Außerdem müsst ihr euch starken und abwechslungsreichen Bosskämpfen stellen. Eure Ausrüstung wird euch dabei vom Spiel vorgegeben, sodass neue Spieler*innen direkt alle Waffen lernen können. Denn an Waffen bietet Splatoon 3 euch eine ganze Bandbreite!

Vom Tintenbogen bis zum Splatana

Damit ihr tapferen Tintlinge euch euren Gegner stellen könnt, hält Splatoon 3 ein riesiges Arsenal an Waffen für euch bereit. Alte Bekannte wie die normalen Kleckser, Eimer, Regenschirme und Pinsel sind natürlich wieder mit von der Partie. Aber der dritte Teil gibt euch auch ein paar neue Waffen an die Hand. So gibt es nun Bögen, die zwar mittelalterlich anmuten, aber natürlich mit der neusten Kleckstechnik ausgestattet sind. Manche Versionen schießen besonders weit, andere können ihre Schüsse so aufladen, dass explosive Pfeile verschossen werden.

Ebenfalls Eindruck schindet das Splatana. Als wäre der Name nicht witzig genug, schwingt ihr mit eurem Tintling so tatsächlich eine Klinge voll Tinte könnt besonders starke Schüsse aufladen. Alle Waffen gibt es natürlich auch in mehreren Versionen. So spritzt ihr mit einem Eimer ziemlich weit, ein anderer Eimer hat dann weniger Reichweite aber seine Geschosse prallen von Böden und Wänden ab. Und wer sich wirklich auf die Schlacht vorbereiten will, der führt die gewaltige Splatling Kanone ins Feld.

Neben neuen Waffen gibt es auch neue Spezialwaffen. Die sind je nach Hauptwaffe unterschiedlich und können immer dann einmal eingesetzt werden, wenn ihr genug Punkte in einer Partie gesammelt habt. Neu sind insgesamt zehn Spezialwaffen, mit denen ihr entweder einen bewaffneten Krabbenpanzer besteigt oder konstant Schockwellen über den Boden sendet. Mit dieser breiten Auswahl an Waffen und ihrer Kombination mit Sekundär- und Spezialwaffen, kann jeder Spieltyp die perfekte Waffe für sich selbst finden. Auswahl hat man wirklich genug.

Splatoon 3 bietet kompetitiven und kooperativen Multiplayer

Auch wenn es die Einzelspieler Kampagne gibt, so ist für viele Spieler doch der Multiplayer Modus das Herzstück eines jeden Splatoons. Die typischen Gefechte sind die Revierkämpfe, in denen ihr das Ziel habt möglichst viel der gesamten Arena mit eurer Tinte einzufärben. Das gegneirsche Team färbt dabei natürlich in seiner Farbe. Wer von anderer Tinte übermannt wird respawnt nach ein paar Sekunden wieder in der eigenen Basis. Damit ergeben sich schnelle Kämpfe bei denen um die Wette gekleckst wird.

In anderen Spielmodi kämpfen zwei Teams um ein bestimmtes Gebiet oder versuchen mehr Goldfische zu sammeln als die Gegner. Und wer lieber nur gemeinsam spielen will, der kann mit seinen Freunden fiese Oktarianer bekämpfen und für eine Auftraggeber Fischeier sammeln. Mit verschiedenen Events bringen die Entwickler auch immer mal wieder etwas neues ins Spielgeschehen. Mit dem neusten Splatfest konnten sogar drei Teams auf einer Karte sich gegenseitig beklecksen.

Wie gewohnt ist also für so gut wie jede Vorliebe ein Spielmodus und eine Waffe verhanden. Die Steuerung geht sehr flüssig von der Hand, fühlt sich aber auch nicht anders an als damals in Splatoon 2. Und auch wenn Splatoon 3 ein gute und unterhaltsames Spiel ist, so stellt sich doch die Frage, ob der dritte Teil nötig war, oder ob es bei einer Erweiterung für den zweiten Teil hätte bleiben können.

Angebot Splatoon 3 - [Nintendo Switch] Erlebe spannende 4-gegen-4-Farbschlachten und miss dich in den verschiedensten Arenen mit Familie, Freunden oder Spielern auf der ganzen Welt.

Neue Moves - Mit einem Starter schraubst du dich gekonnt in die Luft, mit einer Tintenfischrolle rettest du dich, wenn du in der Patsche sitzt, und mit einem Wandsprung flutschst du tintenbekleckstes Mauerwerk hoch und springst oben weiter!

Neue Waffen - Mit neuen und modifizierten Waffen und Spezialwaffen kannst du allerhand ausrichten. Wie wäre es zum Beispiel mit dem bogenartigen Tri-Stringer oder dem rollenden Krabbenpanzer? Auf alle Waffen aus früheren Spielen kannst du natürlich auch zurückgreifen!

Kooperativer Mehrspielermodus - In Salmon Run kehren die Salmoniden zurück und halten so manche Überraschung für die Inklinge und Oktolinge bereit! Werft mit Eiern, um leichter die Oberhand gegen neue Bosse, inklusive megafiesen Ober-Salmoniden.

Im Story-Modus von Splatoon 3 ziehst du als Nr. 3 in den Kampf gegen die bösartige Oktarianer-Armee an der Seite der neuen Aquamarine. Entdecke die Geheimnisse von Alterna, dem Flauschplasma und dessen Verbindung zur „Rückkehr der Mammalianer“!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.