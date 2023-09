Princess Peach: Showtime! – Die Prinzessin des Pilzkönigreichs steht endlich im Rampenlicht

In der letzten Nintendo Direct im Juni wurde es angeteasert, jetzt ist das neue Spiel mit Prinzessin Peach in der Hauptrolle offiziell enthüllt: Es heißt Princess Peach: Showtime! Und außer ein paar kleinen Gameplayschnipseln haben wir auch endlich ein paar Informationen über das Spiel und das Gameplay. Peach wird in viele verschiedene Rollen schlüpfen, um ein riesiges Theater zu retten.

Ist Princess Peach: Showtime! ein Kampfspiel? Ein Platformer? Ein Detektivspiel? Oder etwa alles in einem?

Peach und ihre Toads besuchen eine Vorstellung im Funkeltheater, doch die fiese Grape und ihre Sauertruppe ruinieren die Show und nehmen das Theater ein. Peach möchte nun, gemeinsam mit der Wächterin des Theaters namens Stella, zur Rettung eilen. Zum Glück hat Stelle ein paar magische Fähigkeiten, die sie Peach leihen kann. Im Grunde spielt sich das Spiel also als eine Art Platformer, doch ein großes Feature verändert das Spiel stetig.

Und zwar kann sich die Prinzessin in die verschiedensten Kostüme zwängen und so neue Fertigkeiten erlernen. Das Gameplay des Spiels scheint sich dadurch auch andauernd zu ändern. Als Schwertmeisterin vermöbelt Peach ihre Gegner mit einem Säbel. Im Detektivoutfit such sie nach Hinweisen. Als Patissière dekoriert sie einen Kuchen. Im Kung-Fu-Outfit nutzt sie ihre Fäuste für den Kampf. Dies waren nur die wenigen Verwandlungen, die im Trailer zu sehen waren, im fertigen Spiel wird es unzählige Kostüme mit eigenen Kräften geben.

Princess Peach: Showtime! erscheint am 22. März 2024 für die Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo