Nintendo – Prinzessin Peach bekommt endlich wieder ein eigenes, neues Spiel

Es ist 17 Jahre her, seit Nintendo Prinzessin Peach mit einem eigenen Spiel bescherte. Super Princess Peach erschien für den DS und war ein recht simples, doch auch spaßiges Jump’n’Run. Immerhin durfte sie im Super Mario Bros.-Film eine tragende Rolle spielen, aber in einem Videospiel konnte die Prinzessin des Pilz-Königreichs nie mehr als Protagonistin herhalten. Doch nun soll damit Schluss sein, denn es befindet sich ein neues Spiel mit ihr in der Hauptrolle in Entwicklung.

Nintendo schick Peach 2024 auf ein Solo-Abenteuer

Außer einem 30-sekündigen Trailer ist vom Spiel nichts bekannt. Kein Name, keine Story und wenig Gameplay. Doch das hindert uns natürlich nicht daran, das Gameplay was wir haben zu analysieren und versuchen vorherzusagen, um was für ein Spiel es sich handeln wird.

Das Konzept des Spiels wird ein Theaterstück sein. Diesen Ansatz hatte bereits Paper Mario: Die Legende vom Äonentor mitsamt Publikum und herabstürzenden Requisiten. Nun wird Peach auf dieser Bühne also von links nach rechts laufen, Gegner mit einer magischen Sternschnuppe bekämpfen und diverse Bühnenbilder aktivieren. Außerdem kann sie anscheinend an bestimmten Orten auf der Bühne ihr Outfit ändern. Was das bringt? Darüber können wir nur spekulieren und Theorien aufstellen, denn der Trailer endet hier.

Nintendo will uns zu einem späteren Zeitpunkt mehr über das Spiel verraten, welches 2024 erscheinen wird. Wir jedenfalls freuen uns auf das erste Prinzessin Peach-Spiel seit 17 Jahren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Nintendo Super Mario Movie - Peach Figur 13cm Sammle deine Lieblingsfiguren aus der 13 cm-Figurenserie von Super Mario Bros. Movie!

Jede 13 cm-Figur ist vom Film inspiriert und verfügt über erstklassige Details, darunter realistische Acrylaugen und 8-16 Artikulationspunkte.

Jede Figur wird mit einem abnehmbaren filmbasierten Zubehör geliefert.

Ab 3 Jahren geeignet.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: GameXPlain