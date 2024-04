Streamingvorschau – Was kommt Neues im Mai 2024?

Auch in diesem Monat erspart euch wieder unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im Mai 2024 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Netflix stockt sein Streaming-Sortiment diesen Mai wieder um einige Neuzugänge auf. Besonders freuen dürfen sich die Animefans. Denn hier gibt es gleich zehn neue Filme und Serien bzw. Staffeln. Mit von der Partie sind Jujutsu Kaisen 0: The Movie, Dr. Stone und The Quintessential Quintuplets. Außerdem startet ab Mitte Mai u.a. der erst Teil der dritten Staffel von Bridgerton. Freunde des True-Crime-Genres können sich zudem bald die Doku Homero Gómezo González: Hüter der Monarchen auf ihre Watchlist setzen.

Komödie

1. Mai:

Down the Rabbit Hole: Fiesta in der Räuberhöhle

9. Mai:

Mother of the Bride

15. Mai:

election

23. Mai:

In guten Händen 2

Action

3. Mai:

Unfrosted

16. Mai:

The Great Wall

Science Fiction

24. Mai:

Atlas

29. Mai:

Bionische Schwestern

Thriller

10. Mai:

Der Kurier

29. Mai:

Farben des Bösen: Rot

Horror

16. Mai:

The Hitcher

25. Mai:

Thanksgiving

27. Mai:

The Invitation

Drama

1. Mai:

Hades – Eine (fast) wahre Geschichte

Heeramandi: The Diamond Bazaar

2. Mai:

Ein ganzer Kerl

3. Mai:

Postcards

The Unbroken Voice – Staffel 2

4. Mai:

Eine Frage der Ehre

16. Mai:

Bridgerton – Staffel 3, Teil 1

Maestro – Staffel 2

20. Mai:

Der Gesang der Flusskrebse

30. Mai:

Eric

Geek Girl

31. Mai:

Ein Teil von dir

Nicht eine mehr

K-Drama

17. Mai:

The 8 Show

Anime

1. Mai:

Jujutsu Kaisen 0: The Movie

Jujutsu Kaisen

Dr. Stone – Staffel 1

Black Clover – Staffel 2

2. Mai:

T・P Bon

10. Mai:

Blood of Zeus – Staffel 2

15. Mai:

Dr. Stone – Staffel 2

The Quintessential Quintuplets

23. Mai:

Garouden: Wie hungrige Wölfe

24. Mai:

My Oni Girl

Animation

24. Mai:

Mulligan – Teil 2

Biopic

2. Mai:

Die schöne Rebellin

Doku

2. Mai:

Geheimnisse der Neandertaler

8. Mai:

Das Euro-Finale: Angriff auf Wembley

10. Mai:

Leben mit Leoparden

15. Mai:

Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal

17. Mai:

Power

22. Mai:

Die härtesten Spezialeinheiten der Welt

23. Mai:

Der Aufstieg und Fall von Generación Zoe

29. Mai:

Tanzen für den Teufel: Die TikTok-Sekte von 7M

True Crime

9. Mai:

Homero Gómezo González: Hüter der Monarchen

10. Mai:

Verstrickt in Lügen: Die Geschichte von César Román

Reality-TV

1. Mai:

Böses Spiel – Teil 3

3. Mai:

Selling the OC – Staffel 3

7. Mai:

Super Rich in Korea

10. Mai:

The Ultimatum: South Africa

15. Mai:

Vanderpump Rules

22. Mai:

Buying London

29. Mai:

The Titan Games – Staffel 2

Prime Video

Amazons Prime Video hält sich in diesem Monat wieder etwas bedeckt was die Neuzugänge des Streamingdienstes angeht. Dennoch ist klar, dass die dritte Staffel des Dramas DOM erscheinen wird sowie die zweite Staffel der Westernserie Outer Range. Außerdem startet die Dramaserie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns.

Komödie

30. Mai:

Viktor Bringt’s

Drama

9. Mai:

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns – Staffel 1

24. Mai:

DOM – Staffel 3

Romanze

2. Mai:

Als du mich sahst

Western

16. Mai:

Outer Range – Staffel 2

Doku

23. Mai:

The Blue Angels

Reality-TV

3. Mai:

Clarkson’s Farm – Staffel 3

9. Mai:

The GOAT – Staffel 1

Disney+

Auf Disney+ erscheint in diesem Monat u.a. die zweite Staffel von Ryan Murphys Anthologieserie FEUD unter dem Namen FEUD: Capote v. The Swans. Außerdem geht Doctor Who in die mittlerweile 14. Runde und auch The Kardashians geht weiter. Ganz neu mit dabei ist die Coming-of-Age-Serie Pauline sowie der Historien-Krimi Shardlake mit Sean Bean und Anthony Boyle.

Komödie

3. Mai:

Prom Dates

Action

29. Mai:

Marvel’s Cloak & Dagger – Staffel 1

Science Fiction

11. Mai:

Doctor Who – Staffel 14

Coming-of-Age



22. Mai:

Pauline – Staffel 1

Drama

8. Mai:

FEUD: Capote v. The Swans

10. Mai:

Töchter des Schweigens – Staffel 1

15. Mai:

Uncle Samsik – Staffel 1

Godfather Of Harlem – Staffel 3

Krimi

8. Mai:

Will Trent – Staffel 2

Historienserie

1. Mai:

Shardlake – Staffel 1

Animation

1. Mai:

The Great North – Staffel 4

4. Mai:

Star Wars: Geschichten des Imperiums

15. Mai:

Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 1

22. Mai:

Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 2

Monster bei der Arbeit – Staffel 2

Doku

3. Mai:

Charles: Der neue König hautnah

8. Mai:

Let It Be

22. Mai:

Marvel Studios Assembled: The Making of X-Men ’97

24. Mai:

The Beach Boys

31. Mai:

Jim Henson: Ein Mann voller Ideen

Musik

15. Mai:

Queen Rock Montreal

Reality-TV

23. Mai:

The Kardashians – Staffel 5

29. Mai:

Gordon Ramsay: Kulinarischer Showdown – Staffel 1

