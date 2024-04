Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 18.2024

Wir sind ja eigentlich nahezu jede Woche mit der Releasevorschau für euch am Start, letzte Woche haben wir euch aber leider enttäuscht und mussten die Ausgabe aussetzen. Aber nun sind wir wieder bereit, euch die neuesten Spieleerscheinungen zu präsentieren und damit langsam den April ausklingen zu lassen und den Mai willkommen zu heißen. Also, wer nicht in den Mai tanzen, sondern in den Mai zocken will, der sollte diese Titel vielleicht auf dem Schirm haben.

Die ersten Mai-Spiele in der Releasevorschau

Sherwood Extreme (PC, Xbox One, XSX) – 29. April

Ein Fantasy-Koop-Shooter mit Armbrüsten, Bullet Time und einer Menge buntem Chaos.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Braid: Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 30. April

Die Jubiläums-Edition des Puzzle-Platforming-Klassikers.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Footgun: Underground (PC) – 30. April

In diesem Roguelike erkundet ihr U-Bahn-Tunnel und besiegt dabei fiese Monster, indem ihr ihnen einen Fußball ins Gesicht schießt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Abiotic Factor (PC) – 2. Mai

Ein Survival-Spiel für bis zu sechs Mitspieler*innen, in welchem ihr als Wissenschaftler-Team eine verlassene Forschungsstation voller Monster erkundet und euch mit allerlei wissenschaftlichen Errungenschaften verteidigt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Armed and Gelatinous: Couch Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 2. Mai

Ein arcadiger Party-Shooter in welchem ihr euch gegen eure Freund*innen durchsetzen müsst, um als letzter Farbklecks übrig zu bleiben

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cards and Guns (PC) – 2. Mai

Eine weitere Variation des Roguelike-Topdown-Shooters, welche von Spielen wie Vampire Survivors stark inspiriert wurden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Endless Ocean: Luminous (Switch) – 2. Mai

Einfach nur ein Spiel zum Entspannen und Eintauchen (hihi), in welchem ihr mit euren Freund*innen die Tiefen des Meeres und dessen Tierwelt erkundet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Foundry (PC) – 2. Mai

Es ist vielleicht etwas unfair, Spiele dieser Art mit den Vorreitern Satisfactory und Factorio zu vergleichen, es gibt aber auch einen guten Anhaltspunkt, was ihr in diesem Spiel tun werdet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hexguardian (PC) – 2. Mai

Ein Roguelite-Tower Defense-Spiel, in welchem ihr mit Kärtchen die Spielwelt erweitert und angreifende Armeen abwehren müsst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

MotoGP 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 2. Mai

Die nächste Runde auf der Rennbahn mit motorisierten Zweiradmaschinen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Surmount (PC, Switch) – 2. Mai

Ein sehr arcadiges Kletterspiel mit einem Fokus auf das Schwingen mit den Sicherheitsseilen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Touhou Mystia’s Izakaya (Switch) – 2. Mai

Eine sehr japanische Restaurant-Simulation, wo ihr als kleines Anime-Mädchen nicht nur Zutaten sammelt, sondern auch magische Rituale ausführt, um es euren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Undead Inc. (PC) – 2. Mai

Eine Simulation, in welchem ihr einen Pharmakonzern aufbaut und verwaltet. Ihr könnt die effektivste Medizin der Welt erschaffen und verkaufen, euch aber auch im Biowaffen-Sektor ein wenig ausprobieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bomb Cat (Switch) – 3. Mai

Wenn ihr den Erfolg des Wassermelonen-Spiels, oder auch Suika Game, mitbekommen habt: Dies ist das gleiche Spiel, nur mit knuffigen Kätzchen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cozy Space Survivors (PC) – 3. Mai

Ein kleines, gemütliches Weltraum-Roguelite.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ingression (PC) – 3. Mai

Ein kniffliger Action-Platformer mit Portalen, sich verändernder Gravitation und vielen weiteren Kniffen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Seal: WHAT the FUN (PC) – 3. Mai

Ein neues Spiel im Party Royale-Genre, wenn man es so nennen möchte, wir denken da an so Spiele wie Fall Guys. Bis zu 20 Spieler*innen kämpfen in verschiedenen Minispielen um den Sieg.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Braves (PC) – 3. Mai

Wir hatten ja bereits einen “Vampire Survivors-Klon”, hier ist ein weiteres Roguelike welches in dieser Sparte mitmischen möchte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und so verabschieden wir mit dieser Releasevorschau den April und damit (hoffentlich) auch das komische Wetter. Und wir versprechen, dass wir unser möglichstes tun, damit die Releasevorschau nächste Woche nicht wieder Pause machen muss, damit ihr auch immer schön wisst, was es so neues zum Zocken gibt.

Titelbild: 2024 © Milestone | 2024 © Nintendo

MotoGP 24 Day One Edition (PlayStation 5) Die offizielle Meisterschaft 2024 liegt in deiner Hand mit neuen Features, erbitterten Rivalitäten und Online-Wettkämpfen

Lasse das adaptive Schwierigkeitssystem die Stufe der KI-Gegner an deine eigene Leistung in Rennen und Qualifying-Sessions anpassen

Echte Fahrer treffen schwere Entscheidungen - sowohl auf der Strecke als auch abseits

Die Day One Edition enthält zusätzlich zum Spiel den "Nolan Helmet Liveries" DLC und den "Test Suits" DLC als Downloadcode in der Box.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.