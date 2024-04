Kinovorschau – Diese Filme starten im Mai 2024

In unserer monatlichen Kinovorschau könnt ihr euch wie immer einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Dieser Mai startet u.a. mit den beiden Familienfilmen Max und die Wilde 7 – Die Geister-Oma und Das Geheimnis von La Mancha. Doch auch für Horrorfans beginnt der Monat mit Knock, Knock, Knock mit neuem Nachschub aus dem Genre. Mitte des Monats erscheint zudem die Komödie Beautiful Wedding, mit dem aus der Disney-Serie Hotel Zack & Cody bekannt gewordenen Dylan Sprouse sowie Virginia Gardner. Ende des Monats kommen auch wieder Animefans mit Rascal does not Dream of a Knapsack Kid auf ihre Kosten.

1. Mai:

Max und die Wilde 7 – Die Geister-Oma (Kinder- und Familienfilm)

Knock, Knock, Knock (Horror)

Zwischen uns das Leben (Drama)

Das Geheimnis von La Mancha (Kinder- und Familienfilm)

2. Mai:

Was von der Liebe bleibt (Drama)

8. Mai:

Planet der Affen: New Kingdom (Science-Fiction, Action)

9. Mai:

Garfield – eine extra Portion Abenteuer (Kinder- und Familienfilm)

Beautiful Wedding (Komödie)

Robot Dreams (Animationsfilm)

Bad Director (Komödie)

Maestro(s) (Drama)

16. Mai:

IF – Imaginäre Freunde (Komödie)

Tarot (Horror)

What Happens Later (Romanze)

Nightwatch: Demons are forever (Thriller)

Das Zimmer der Wunder (Drama)

23. Mai:

Furiosa: A Mad Max Saga (Action)

Von Vätern und Müttern (Komödie)

Einhundertvier (Dokumentation)

Das leere Grab (Dokumentation)

28. Mai:

Rascal does not Dream of a Knapsack Kid (Anime)

30. Mai:

May December (Drama)

Golda (Drama)

The End We Start From (Drama)

Alle die du bist (Drama)

Nathalie – Überwindung der Grenzen (Drama)

