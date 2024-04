Tales of the Shire – Neues Herr der Ringe-Spiel für Herbst 2024 enthüllt

Gestern haben Private Division und Wētā Workshop, bekannt für ihre Arbeit an der Welt von Mittelerde im Rahmen der „Herr der Ringe“-Filmtrilogie, die bevorstehende Veröffentlichung von Tales of the Shire verkündet. Dieses Spiel wird es den Spielern ermöglichen, in das entspannte Leben eines Hobbits im Mittelerde-Universum von J.R.R. Tolkien einzutauchen.

Tales of the Shire ist das nächste Herr der Ringe-Videospiel

Spieler werden in Tales of the Shire die malerische Rückkehr in die wohl einladendste Region von Mittelerde erleben und als Hobbit im idyllischen Örtchen Wasserau leben können. Hier können sie sich auf Wiesen entspannen, die Läden der Bewohner*innen besuchen oder ein zweites Frühstück genießen. Ihr Ziel ist es, die Gemeinschaft zusammenzubringen und Wasserau zu einem richtigen Dorf zu machen, indem sie das größte Wasserauer Dorffest ausrichten, das das Auenland je gesehen hat.

„Wir freuen uns, Spieler:innen die Möglichkeit zu geben, ihre Fantasie zur Realität werden zu lassen und ihr eigenes bescheidenes Hobbit-Leben im Auenland führen zu können“, so Kelly Tyson, Head of Product bei Wētā Workshop. „In Tales of the Shire können Fans Mittelerde auf eine ganz neue und behagliche Weise erleben. Das wohlige und fröhliche Gameplay dreht sich ganz um die Hobbits, um auch Neulinge vom Genre zu begeistern.“

Fans können sich in Tales of the Shire einen Hobbit erstellen und mit einer Fülle an Anpassungsoptionen gestalten, um J.R.R. Tolkiens Mittelerde auf ihre eigene Art zu erleben. Die eigene Hobbithöhle kann dabei mit verschiedensten Möbeln und Dekorationen zu einem einzigartigen, bescheidenen Eigenheim werden. Aktivitäten wie Kochen, Angeln, Sammeln, Gärtnern und mehr können im Auenland erlebt werden.

„Das Team von Wētā Workshop erschafft eine fantastische Version von J.R.R. Tolkiens geschätzten Werken, in der Spieler:innen es selbst in der Hand haben, wie sie ihr Hobbit-Leben in Mittelerde führen wollen“, erklärt Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Head of Private Division. „Spieler:innen sehnen sich schon seit Jahren nach einem warmen und einladenden „Herr der Ringe™“-Spiel, und genau das bieten wir ihnen mit Tales of the Shire.“

Middle-earth Enterprises hat Wētā Workshop die umfangreichste kreative Lizenz für die literarischen Werke des Herr der Ringe-Universums übertragen, sodass Wētā Workshop Game Studio voll aus der Welt der Bücher schöpfen kann.

Tales of the Shire erscheint noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam).

Quelle: Private Division via Pressemitteilung

