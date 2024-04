Avatar Frontiers of Pandora – Endlich mehr FPS durch das aktuelle Update

Ubisoft hat für das im vergangenen Dezember veröffentlichte Avatar: Frontiers of Pandora ein weiteres Update veröffentlicht. Mit an Bord ist eine neue Performance-Option, die einen Mittelweg zwischen den üblichen Framerate- und High-Quality-Modi bietet. Ebenfalls nimmt sich das Update einigen Fehlern an, die behoben wurden. Weitere Einzelheiten liefert der Changelog, welchen wir dir nicht vorenthalten möchten.

40 FPS und weitere Neuerungen für Avatar Frontiers of Pandora

Beim neuen Grafik- bzw. Performance-Modus vom Avatar: Frontiers of Pandora handelt es sich um eine Option, mit der die Framerate auf 40 FPS festgelegt wird. Darauf aufbauend ermöglicht die Einstellung gegenüber dem Modus mit 60 FPS eine bessere Grafik.

Bisher gab es für Avatar nur die Qualitäts- und den Leistungsmodi. Letztlich scheint die neue Option mehr oder weniger das Beste aus beiden Welten herauszuholen. 40-FPS-Modi gibt es auch in anderen Spielen, darunter etwa God of War Ragnarök, Spider-Man Miles Morales, Hogwarts Legacy und Lies of P.

Das rund 2,4 GB große Update hat aber noch mehr zu bieten. Dazu gehören unter anderem eine Schnellreisestation für die Forschungsstation Alpha und die Lösung eines Problems, das die Aktualisierung einer Quest verhinderte. Auf der PS5 ist das Update 2,4 GB groß. Die anderen Plattformen kommen auf 3,1 GB (Xbox Series X/S) und 3 GB (PC).

Nachfolgend der komplette Changelog:

Die wichtigsten Änderungen:

[Xbox Serie X/S, PS5] 40 FPS-Modus hinzugefügt.

[PC] Intel XeSS Super-Sampling aktiviert.

Schnellreise-Option zur Forschungsstation Alpha hinzugefügt.

Die Controller-Zuordnung wird beim Neustart des Spiels nicht mehr zurückgesetzt.

Verschiedene Abstürze behoben.

Einige Rechtschreibfehler behoben.

Einige sich überschneidende Sprachzeilen bei Dialogen wurden behoben.

Technische Änderungen:

[PC] AMD FSR3 wurde vorübergehend zurückgesetzt.

Quests:

[Hauptquest – Schatten der Vergangenheit] Ein Problem wurde behoben, das die Aktualisierung der Quest verhinderte, wenn sie im Koop-Modus absolviert wurde.

Zusätzliche Fehlerbehebungen:

[Alle Plattformen] Gerettete menschliche Charaktere des Widerstands erscheinen nicht mehr mit einer Maske zurück im Hauptquartier des Widerstands.

[Alle Plattformen] Einige NSCs werden nicht mehr unsichtbar, wenn sie sich am Rande der Sicht des Spielers befinden.

