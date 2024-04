Fallout – Diese gefürchtete Kreatur wird in der zweiten Staffel erstmals auftreten

Die jüngste TV-Adaption von Fallout hat nicht nur bei Amazon Prime Video großen Anklang gefunden, sondern auch die Beliebtheit der zugrundeliegenden Spiele enorm gesteigert. Unsere Kritik ist ebenfalls in den Startlöchern und wird in Kürze veröffentlicht.

Diese Kreatur wird in der zweiten Staffel von Fallout dabei sein

Inspiriert von einer der größten Videospielreihen aller Zeiten, erzählt Fallout die Geschichte von Überlebenden und Verlierern in einer Welt, in der nahezu alles verloren gegangen ist. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse werden die einst friedlichen Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, in die verstrahlte Wildnis zurückzukehren, die ihre Vorfahren zurückgelassen haben. Dort entdecken sie eine unglaublich komplexe, skurrile und äußerst gewalttätige Welt.

Lucy (gespielt von Ella Purnell) verkörpert den amerikanischen Optimismus und die „Can Do“-Mentalität. Ihr friedliches und idealistisches Wesen wird auf die Probe gestellt, als sie gezwungen wird, an die Oberfläche zu gehen, um ihren Vater zu retten. Maximus (gespielt von Aaron Moten) ist ein junger Soldat in der militärischen Organisation der Brotherhood of Steel. Er ist entschlossen, alles zu tun, um die Ziele der Brotherhood voranzutreiben und im Ödland für Recht und Ordnung zu sorgen. Ghoul (gespielt von Walton Goggins) ist ein moralisch fragwürdiger Kopfgeldjäger, der seit 200 Jahren durch die postnukleare Welt streift.

Trotz der Treue der Serie zum postapokalyptischen Setting der Spiele haben Fans das Fehlen einiger bekannter Kreaturen bemängelt. Jetzt wurde jedoch bestätigt, dass eine wichtige Kreatur in der zweiten Staffel auftauchen wird: die gefürchteten Deathclaws. Die Macher der Serie wollten sicherstellen, dass die Deathclaws gebührend eingeführt werden. Diese gefährlichen Biester sind ein zentraler Bestandteil der “Fallout”-Welt und stehen für extreme Feindseligkeit und tödliche Gefahr.

Achtung, Spoiler zum Ende der ersten Staffel von Fallout:

Obwohl die Deathclaws in der ersten Staffel nicht direkt zu sehen waren, wurde kurz vor dem Abspann der letzten Folge ein Schädel eines solchen Wesens gezeigt. Die Co-Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner haben in einem Interview mit The Wrap bestätigt, dass die Kreaturen in der zweiten Staffel eine wichtige Rolle spielen werden. Die Produzenten wollten sicherstellen, dass die Einführung der Deathclaws angemessen erfolgt.

“Wir wollten Deathclaws haben, aber wir wollten es nicht einfach verschwenden. Es ist so ein monumentales Stück“, erklärte der Co-Showrunner Graham Wagner gegenüber TheWrap, als es darum ging, die Kreatur fast in die erste Staffel einzubinden. „Wir möchten etwas für Staffel 2 aufsparen, um es richtig zu machen, nicht einfach nur als zusätzlichen Teil zu dem massiven Weltbau, den wir bereits in Staffel 1 machen mussten. Also sind wir in Staffel 2 sehr gespannt darauf, endlich eines der ikonischsten Elemente der Spiele anzugehen.”

Die Spekulationen über eine zweite Staffel von Fallout begannen bereits vor dem Start der Serie und wurden mittlerweile offiziell bestätigt. Die Dreharbeiten werden dieses Mal in Kalifornien stattfinden, nachdem die erste Staffel in Utah und New York gedreht wurde.

Titelbild: 2024 © Amazon Prime Video & Amazon Studios