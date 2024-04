PlayStation 5 – Exklusivtitel bei Amazon derzeit extrem stark reduziert!!

Aktuell sind bei Amazon.de verschiedene PlayStation-Spiele im Rahmen einer Sony-Aktion zu reduzierten Preisen erhältlich. Eines dieser Spiele ist Demon’s Souls, welches einen erheblichen Rabatt erhalten hat. Das Spiel, das ursprünglich von From Software entwickelt wurde und zu den ersten Titeln gehörte, die für die PS5 veröffentlicht wurden, ist derzeit um mehr als 60 Prozent reduziert, basierend auf der unverbindlichen Preisempfehlung von Amazon. Selbst außerhalb des Sales wird der reguläre Preis normalerweise nicht mehr verlangt.

Demon’s Souls für knapp 30 Euro bei Amazon.de

In Demon’s Souls tauchen Spieler in eine düstere und herausfordernde Fantasy-Welt ein, in der sie gegen mächtige Dämonen antreten, um die verlorene Seele des Königreichs Boletaria zu retten. Das Spiel wurde ursprünglich im Jahr 2009 für die PS3 veröffentlicht, und später wurde mit der Dark Souls-Reihe eine Art geistiger Nachfolger herausgebracht. Das Studio feierte auch große Erfolge mit Elden Ring. Das PS5-Remake von Das Spiel ist nun für weniger als 30 Euro erhältlich, dank der aktuellen Aktion. Spieler können es zum Preis von 29,99 Euro erwerben und sich dann in den von Bluepoint für die PS5 überarbeiteten Welten durchkämpfen.

Für diejenigen, die Demon’s Souls nicht anspricht, bietet der aktuelle Frühlingssale von Amazon weitere PlayStation-Spiele zu reduzierten Preisen an. Dazu gehören Titel wie Horizon: Forbidden West, God of War Ragnarök und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Hier ist eine Übersicht:

Außerdem läuft auch im PlayStation-Store ein umfangreicher Sale mit über 2.000 Angeboten.

20€ PlayStation Store Guthaben | PSN Deutsches Konto [Code per Email] Nur gültig und funktionsfähig mit einem deutschen PlayStation Network (PSN) Konto

Einfache und schnelle Alternative um Ihr PSN Konto ohne Kreditkarte mit Guthaben aufzuladen

Immer das perfekte Geschenk - PSN Guthaben kann ohne eigenes PSN Konto gekauft und verschenkt werden. Lassen Sie Ihre Liebsten selbst entscheiden, was sie damit kaufen möchten.

Kauf und einlösen innerhalb von wenigen Minuten - nach dem Kaufabschluss erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Download Code und detailierten Informationen zum Einlösen des Codes

Nutzen Sie PSN Guthaben um exklusive Angebote im PSN Store zu kaufen

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Amazon.de

Titelbild: 2020 © Sony Interactive Entertainment