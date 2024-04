Far Cry 7 – Ist dieser Oppenheimer-Star der nächste Bösewicht?

Laut dem Leaker xj0nathan, der bereits in der Vergangenheit erfolgreich Details von Ubisoft leakte – darunter genaue Berichte über Assassin’s Creed Mirage vor der Veröffentlichung – könnte Cillian Murphy in die Fußstapfen von Michael Mando aus Better Call Saul und Giancarlo Esposito aus Breaking Bad treten und den Hauptgegenspieler im Open-World-Abenteuerspiel spielen.

Ist Cillian Murphy der nächste Far Cry-Bösewicht?

In einem kryptischen Tweet, der im Subreddit für Spieleleak und Gerüchte veröffentlicht wurde, teilte xj0nathan ein Foto von Murphy, Dynamit mit einem 72-Stunden-Zähler, einen Krebs und die Zahl “7”. Zusammen mit den Bildern sagte xj0nathan auf Französisch: “Wenn sich bis dahin nichts ändert”.

Bereits im September 2023 begannen Gerüchte aufzutauchen, dass Far Cry 7, unter dem Codenamen Project Blackbird bekannt, eine “nichtlineare” Geschichte haben wird, die sich um die Entführung der Familie des Protagonisten dreht und innerhalb von 72 Spielstunden abgeschlossen werden muss, was 24 Stunden Echtzeit entspricht.

Folglich ließen die Zahl “7” und der 72-Stunden-Zähler Fans sofort spekulieren, dass sich xj0nathan’s Kommentar auf die nächste Fortsetzung der Far Cry-Serie bezieht.

xj0nathan hat zwischendurch aber klargestellt, dass das Bild von Cillian Murphy, das in seinem kryptischen Hinweis verwendet wurde, nicht bedeutet, dass Murphy im Spiel mitspielen wird. “Achtung: Ich habe NIE gesagt, dass Cillian Murphy im Spiel sein würde. Das Bild bedeutet etwas anderes”, sagte der Leaker.

Ubisoft hat noch nicht einmal bestätigt, dass Far Cry 7 auf dem Weg ist, geschweige denn die Besetzung bekannt gegeben – können wir das vorerst nur als Gerücht abtun.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Angebot Sonic Frontiers Day One Edition (Nintendo Switch) Erlebe einen neuartigen Plattformer mit offenen Zonen - Rase durch fünf riesige Inseln mit dichten Wäldern, rauschenden Wasserfällen und heißen Wüsten

Freiheit mit Höchstgeschwindigkeit - Erkunde die Starfall Islands und entdecke auf jeder Insel Dinge, die nur Sonic mit seinem Tempo finden kann

Herausforderungen im Cyberspace - Finde die auf den Inseln verteilten Portale und begib dich in den Cyberspace, wo dich temporeiche Level erwarten

Inhalt der Day One Edition: Das Spiel "Sonic Frontiers" und "Schatzkiste des Abenteurers" DLC (Der DLC ist nur in der Erstauflage enthalten)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: x0nathan via Twitter, Eurogamer

Titelbild: 2021 © Ubisoft