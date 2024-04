Sonic – Gerücht: Kommt bald Sonic Frontiers 2?

Die Vorfreude auf den kommenden Kinofilm “Sonic the Hedgehog 3” steigt weiter an, doch Fans des beliebten Igels könnten bald einen weiteren Grund zur Begeisterung haben. Es deutet sich ein überraschendes Comeback an, jedoch nicht auf der Leinwand.

Im November 2022 brachte Sega das Spiel Sonic Frontiers für PC und verschiedene Konsolen heraus. Die große Neuerung für Fans war die Einführung einer Open-World, ein bisher unbekanntes Element in der Geschichte dieses beliebten Franchise, das mit zahlreichen Schauplätzen aufwartete. Zusätzlich bot es Levels im klassischen Sonic-Stil und präsentierte bekannte Charaktere wie Tails, Amy und Knuckles. Das Spiel erhielt von den Fans eine recht positive Resonanz.

Kommt ein Sonic Frontiers 2?

Angesichts dieses Erfolgs deutet alles darauf hin, dass ein Nachfolger möglicherweise in Arbeit ist. Laut einem aktuellen Bericht des bekannten Branchen-Insiders und Leakers Daniel Richtman befindet sich angeblich Sonic Frontiers 2 in der Entwicklung.

Sega-Leakerin Midori hat diese Vermutung bestätigt und betont, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen direkten Nachfolger in Bezug auf Gameplay und Design handeln wird. Es ist jedoch möglich, dass das Spiel letztendlich einen anderen Namen trägt.

Eine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung von Sega steht noch aus. Allerdings hat sich Richtman bereits mehrfach als zuverlässige Quelle in Bezug auf Gaming-Themen erwiesen, daher könnte diese Information durchaus glaubhaft sein.

