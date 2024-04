Dead Island 2 – Feiert Steam-Debüt: Die Zombie-Apokalypse erobert Los Angeles!

Die lang ersehnte Veröffentlichung von Dead Island 2 auf Steam markiert einen Meilenstein für Fans des beliebten First-Person-Action-RPGs. Millionen von Spielern weltweit können nun in das sonnendurchflutete, doch von Zombie-Infektionen gezeichnete Los Angeles eintauchen. Das Spiel bietet eine packende Erfahrung, in der Spieler als einer von sechs einzigartigen Charakteren die Zombiehorden bekämpfen und die Geheimnisse hinter dem Ausbruch aufdecken können.

Dead Island 2 ab sofort auf Steam erhältlich

Neben dem Hauptspiel stehen jetzt auch alle bisher veröffentlichten DLCs – Haus und SoLA – sowie Waffenpakete, zusätzliche Charakteranpassungen und der Erweiterungspass auf Steam zur Verfügung.

In Dead Island 2 breitet sich ein tödliches Virus in Los Angeles aus und verwandelt die Einwohner in blutrünstige Zombies. Die Stadt ist unter Quarantäne gestellt, und das Militär hat sich zurückgezogen. Doch du bist anders – gebissen, infiziert, aber auf seltsame Weise immun. Es liegt an dir und einigen anderen Widerstandskämpfern, die Stadt und vielleicht sogar die gesamte Menschheit zu retten.

Während du die Geheimnisse hinter dem Ausbruch lüftest, wirst du mehr über dich selbst und deine Rolle in dieser Welt erfahren. Überleben, wachsen und die Welt retten – das ist dein täglicher Kampf in LA!

Dead Island 2 ist bereits für Xbox- und PlayStation-Systeme sowie auf Epic erhältlich, und jetzt kannst auch du dich dem Kampf auf Steam anschließen.

Dead Island 2 PULP EDITION (100% UNCUT) (Deutsche Verpackung) DEUTSCHE VERPACKUNG. DEUTSCHE ANLEITUNG. DEUTSCH SPIELBAR.

Erkunde HELL-A So hast du LA noch nie erlebt! Dead Island 2 entführt dich an die berühmtesten Orte der nun grauenhaft besudelten Stadt der Engel. Brich auf zu einer aufregenden Pulp-haften Reise von der grünen Vorstadt von Beverly Hills bis zur einst pittoresken Promenade von Venice Beach.

Brutaler Nahkampf, wie du ihn willst Das First-Person-Kampfgeschehen ist so intensiv, instinktiv und blutig, wie nur irgend möglich, mit einer Fülle von Waffen und taktischen (sowie brutalen) Optionen, um sich durch die Zombiehorden zu fräsen. Egal, ob du mit Stichwaffen vorgehst, sie schlägst, mit Feuer oder krasser Gewalt arbeitest, wir möchten, dass du es wirklich spürst.

Werde zur Zombieschlächter-Ikone Dir stehen sechs Charaktere zur Auswahl, jeder mit eigener Persönlichkeit und eigenen Dialogen. Du kannst die Fähigkeiten vollständig anpassen - mit unserem brandneuen Fähigkeiten-System, das es dir erlaubt, dich direkt zu spezialisieren und die verrücktesten Builds auszuprobieren.

Ein filmreifes Koop-Abenteuer Als echtes RPG-Erlebnis bietet Dead Island 2 jede Menge aufregende Quests, durchgeknallte Charaktere und eine spannende Pulp-Story, die dich in ein verdrehtes Universum eintauchen lässt. Wiederholter Spielspaß ist garantiert. Der überdrehte Koop-Modus für bis zu drei Spieler sorgt dafür, dass du deinen blutigen Trip durch LA lange genießen kannst.

Quelle: PLAION

Titelbild: 2023 © PLAION