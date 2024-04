Little Big Planet 3 – Server auf “unbestimmte Zeit” offline genommen

Kultspiel Little Big Planet 3 steht vor einem schwierigen Wendepunkt, an dem die Zukunft des so beliebten Titels hängt. Denn das zuständige Studio “Sumo Digital” hat nun die Server auf unbestimmte Zeit offline genommen. Damit ist das Teilen und Nutzen von Inhalten, die von der Community erstellt wurden, nicht mehr möglich.

Was passiert mit Little Big Planet 3?

Der beinahe 10 Jahre alte Plattformer erlitt zuletzt einen großen Rückschlag, über den die Community nicht sonderlich glücklich ist. Denn das Baukasten-Prinzip von Levels ist ein essenzieller Bestandteil des Spiels und auch ein Grund, weshalb bis heute auch noch eine treue Fan-Gruppe am Spiel festhält. Doch aufgrund technischer Probleme sind die Server bereits seit Januar diesen Jahres nicht mehr verfügbar. Die näheren Umstände dieser technischen Probleme sind nicht näher bekannt. Jedoch wurden diese nicht mehr behoben seitdem, weswegen Sumo Digital sich für ein wahrscheinlich permanentes Ende der Serveraktivitäten für das Spiel entschieden hat. Via Twitter äußerte sich das Studio zu den Umständen, bedankte sich bei den Fans für die langjährige Unterstützung und bestätigte, dass man die PS4-Server des Titels nun offline nehme, nachdem selbiges mit den PS3-Servern bereits 3 Jahre zuvor geschehen ist. Die öffentliche Nachricht könnte aber auch durchaus so interpretierbar sein, dass das Ende sehr wohl beabsichtigt ist. Immerhin dürfte die aktive Nutzung nicht mehr allzu groß gewesen sein. Denn läge den Verantwortlichen etwas an dem Titel, so wäre ein Server-Fix sicherlich möglich gewesen. Nun jedenfalls sind damit mehrere Millionen Community Inhalte nicht mehr nutzbar. Lediglich die lokal auf der Konsole gespeicherten Inhalte sind natürlich weiterhin verfügbar. Im gleichen Zug wurde im Netz der Ruf nach einem richtigen Nachfolger lauter. Nach dem Sackboy-Spinoff wurde es nämlich still um das Franchise.

