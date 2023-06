The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Zelda und Ganondorf bekommen amiibo-Figuren und jede*r wusste es

Dass der Link-amiibo für Tears of the Kingdom nicht die einzige Figur bleiben wird, die zum Spiel erscheinen wird, war im Grunde bereits klar. Eine der neuen Funktionen von amiibo im Spiel ist nämlich, neue Designs für das Parasegel freizuschalten. Zwei Designs, die im Spiel noch nicht zu bekommen sind, wurden dabei im Spielcode entdeckt und spoilerten so, welche Charaktere sehr wahrscheinlich eine Figur bekommen werden. Und mit der Enthüllung auf der Direct war es dann auch offiziell.

Zelda- und Ganondorf-amiibo schalten neue Parasegel in Tears of the Kingdom frei

Es ist halt echt unpraktisch, wenn man für spätere Inhalte bereits einen Code in ein Spiel programmieren muss und Fans des Spiels unter anderem auch wissen, wie man programmiert und Code lesen kann. Und so dauerte es nicht lange, bis die Codes für die Parasegel-Skins “Princess Zelda” und “Gerudo King” gefunden wurden. Damit war wohl allen klar: Zelda und Ganondorf werden amiibo-Figuren bekommen, welche die Skins im Spiel freischalten werden.

Und nun ist es genau so gekommen, während der Nintendo Direct wurden genau diese Figuren für Weihnachten 2023 angekündigt. Zelda ist dabei in ihrem Sonau-Outfit, während die Ganondorf-Figur so aussieht wie sein Design im Promo-Material zu Tears of the Kingdom. Ob die amiibo noch andere Funktionen im Spiel haben werden, ist noch nicht bekannt. Fans haben den Link-amiibo bereits getestet und dieser scheint tatsächlich nur das Segel freizuschalten. Ob das wirklich 15 € wert ist, ist natürlich jedem selbst überlassen. Schöne Figuren sind es allemal.

