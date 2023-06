Preview: Eternights – Action und Dating funktioniert als Kombo

Seit der Ankündigung von Eternights warten Fans von Dating Sims und Actionspielen sehnsüchtig auf das Spiel der Entwickler von Studio Sai. Nachdem wir 2022 einen Trailer dazu bekommen hatten, gibt es nun sogar eine Demo auf Steam. Wir hatten die Gelegenheit eine Preview zu spielen, die ein wenig mehr Umfang als die Demo hat. Wie uns der mutige Mix aus Romance und Schlachten gefallen hat, erfahrt ihr hier.

Dating Apps am Ende der Welt

In Eternights dreht sich alles darum einen Partner zu finden. Nebenbei geht halt noch die Welt unter. Aber der Reihe nach: Ihr spielt einen jungen Mann, dessen Namen ihr frei wählen könnt. Bei euch und eurem Freund Chani dreht sich alles ums Dating, gerade Chani hat nur Frauen im Kopf. Blöd nur, dass kurz nach Erstellen eines Datingprofils auf der ganzen Welt die Menschen durchdrehen. Dabei verwandeln sie sich in sowas wie sehr aggressive Zombies. Oder vielleicht gut, denn im Angesicht der letzten Tage ist jede Interaktion doch viel inniger, oder? Nachdem euch relativ früh der Arm abgeschnitten wird, erhaltet ihr von der mysteriösen Frau Lux einen neuen Arm aus Licht. Damit sollt ihr ihre Gegenspielerin Umbra, beziehungsweise ihren Baum umnieten, welcher für das ganze Chaos verantwortlich ist. Unterwegs gabelt ihr mit Chani außerdem ein paar Gefährten auf, die vielleicht eure neue große Liebe sein werden.

Das, was ich von der Story von Eternights spielen konnte, hat mir grundsätzlich Spaß gemacht. Die Geschichte wird durch Ingame Kamerafahrten inszeniert und ab und zu gibt es Sequenzen, die wie ein waschechter Anime aussehen. Gut, wenn man eine Tür öffnet und dahinter ein verschüchtertes Mädchen in Unterwäsche vorfindet welches prompt errötet, mag das ziemlich kitschig sein. Das Spiel macht aber keinen Hehl daraus, wirklich jede Situation zweideutig auszunutzen, was manchmal auch wirklich lustig sein kann. Hier kommt es also stark auf euren Geschmack an. Spielen konnte ich den ersten und einen Teil des zweiten Akts und ich finde, dass hier ordentlich Potenzial drin steckt. Animefans die die Volljährigkeit bereits erreicht haben, sollten hier zum Release also mal reinschauen. Oder natürlich unseren Test abwarten.

Geballte Action im Dienste der Liebe

Aber nicht nur Animefans können hier Spaß haben. Auch mir gefiel Eternights in den knappen zwei Stunden, die ich es spielen konnte. Wenn ihr gerade nicht schlüpfrige Witze mit Chani austauscht oder Yuna beim Umziehen überrascht, kämpft ihr gegen allerlei veränderte Menschen. Diese sehen teilweise grotesk aus, es hat aber auch einen gewissen Witz, wenn man von einem asiatischen Geschäftsmann mit Aktenkoffer verkloppt wird. Nachdem ihr euren Leuchtearm bekommen habt, könnt ihr nämlich ein Schwert damit beschwören. Hier gibt es ganz klassisch leichte und starke Angriffe. Könnt ihr eine Kombo durchziehen, gibt es einen Spezialangriff. Außerdem könnt ihr durch Angriffe und perfektes Ausweichen Energie sammeln, mit der ihr dann Fähigkeiten benutzen könnt, wie etwa einen Sprint zum Gegner.

Außerdem füllt ihr im Kampf noch eine weitere Anzeige. Damit könnt ihr eure Begleiter bitten eine Fähigkeit einzusetzen. In der Previewversion war das ein Heilungskreis von Yuna, der angesichts sonstiger fehlender Heilung auch willkommen war. Auf normaler Schwierigkeit sind die Kämpfe jedoch für erfahrende Spieler gut machbar, wirklich heilen musste ich mich nur einmal. Das Kämpfen funktioniert ziemlich flüssig und sieht durch die leuchtenden Effekte ziemlich cool aus. Außerdem gibt es einige Angriffe die Quick-Time-Events enthalten und noch spektakulärer aussehen. Durch ausgegraute Stellen im Menü ist außerdem klar, dass wir im fertigen Spiel wohl noch mehr Fähigkeiten als jetzt in der Preview oder in der Demo bekommen werden.

Dating und Kampf in einem

In der Preview selbst konnte ich das zwar noch nicht testen, aber im fertigen Spiel soll man Fähigkeiten erhalten, je nachdem wie gut man sich mit einem jeweiligen Begleiter versteht. Hier tauchten nur zwei Begleiter auf, Chani und Yuna, aus dem Material bei Steam geht aber klar hervor, dass es mehrere Charaktere für euch zum Verlieben gibt. Das sind überwiegend Damen, aber immerhin ist auch eine männliche Option dabei.

Wenn ich einen Kritikpunkt habe, dann nur, dass die Charaktere alle wirklich sehr jung aussehen. In welchem Alter alle sind wurde nicht erwähnt, aber dieses Aussehen ist in diesem Genre ja nicht unüblich. Ansonsten haben mich sowohl die Dialoge als auch die Kämpfe gut unterhalten. Eine Vertonung auf Deutsch wird es übrigens nicht geben. Hier müsst ihr mit der englischen oder japanischen Sprachausgabe klarkommen. Texte sind aber auch auf Deutsch vorhanden. Die englischen Sprecher machen, wenn man den übertriebenen Animestil nicht beanstandet, einen sehr guten Job.

