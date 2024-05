Take Two – Die Entlassungswelle geht weiter und trifft diesmal zwei Indie-Studios

Die Entlassungen und Kürzungen in der Gaming-Industrie halten an, diesmal wieder ausgehend von Take Two. Wie Bloomberg berichtet schließt der Publishing-Riese zwei Indie-Studios. Es trifft Roll7, bekannt für Ollie Ollie 2 und Rollerdrome, sowie Intercept Games, welche sich für Kerbal Space Program 2 verantwortlich zeigten.

5% aller Take Two Mitarbeiter*innen müssen um ihren Job fürchten

Bereits im vergangenen Monat kündigte man beim New Yorker Publisher an, dass man plane, 5% des gesamten Mitarbeiterstabs zu kürzen. Nun trifft es also diese zwei Indie-Studios, welche beide in der sogenannten “Private Division” sind, einer Sparte spezifisch für Indie-Spiele. In dieser Sparte wurde Intercept Games erschaffen, um Kerbal Space Program 2 fertig zu entwickeln und Roll7 wurde 2021 aufgekauft.

Laut Bloomberg sind auch weitere Abteilungen der Private Division von den Entlassungen betroffen. Zu genaueren Details wollte sich der Publisher nicht äußern. In ihrem Statement beziehen sie sich vielmehr auf die Zukunft der erscheinenden Spiele. So schreiben sie:

“Am 18. April hat die Private Division erfolgreich Moon Studios “No Rest for the Wicked” veröffentlicht. Das Label wird weiterhin Updates für Kerbal Space Program 2 erstellen und hat Pläne für den Release von “Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game” von Weta Workshop Game Studios in der zweiten Hälfte von 2024 zu veröffentlichen.”

Bislang ist unklar, ob weitere Entlassungen oder Studio-Schließungen geplant sind, mit der im April angekündigten Kostenreduzierung jedoch nicht unwahrscheinlich.

Titelbild: 2015 © Roll7

