Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 19.2024

Wie letzte Woche versprochen macht die Releasevorschau keine Pause und so haben wir erneut etliche neue Spiele, welche in dieser Woche erscheinen werden. Also lasst uns ohne weitere Umschweife starten und mal so schauen, was der Spielemarkt für uns bereit hält.

Der Mai beginnt so richtig mit der Releasevorschau

Lesson Learned: Cult of the Elizabeth (PC, Xbox One, XSX) – 6. Mai

Ein kooperatives Tower Defense-Spiel, in welchem ihr gegen die berüchtigte ungarische Massenmörderin Elizabeth Bathory antretet, welche ihre Schergen auf euch hetzt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Heading Out (PC) – 7. Mai

Ein rasanter Roadtrip durch die USA auf der Flucht vor dem Gesetz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hidden Objects Collection 5: Detective Stories (Switch) – 7. Mai

Eine Ansammlung von kleineren Such- und Puzzle-Spielen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Prison Architect 2 (PC, PS5, XSX) – 7. Mai

Der Aufbausimulationshit, in welchem ihr ein Gefängnis baut und verwaltet, geht in die zweite Runde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Skelethrone: The Chronicles of Ericona (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 7. Mai

Ein düsterer, fordernder Metroidvania-Platformer mit einem untoten Krieger in der Hauptrolle.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Venture to the Vile (PC, PS4, PS5) – 7. Mai

Ein puzzlelastiger Platformer mit einem ganz besonderen Grafikstil mit Spielzeugfiguren-Optik.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Europa Universalis IV: Winds of Change (PC) – 8. Mai

Der DLC zum Aufbau-Strategiespiel bringt eine Menge neue Inhalte wie etwa neue Missionen, neue Events, überarbeitete Nationen und mehr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gift (PC, PS5, Switch) – 8. Mai

Ein Puzzle-Platformer, bei dem es euer Ziel ist, von einem sinkenden Schiff zu entkommen und dabei auch so viele Passagiere wie möglich zu retten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Indika (PC, PS5,XSX) – 8. Mai

Ein storylastiges 3rd-Person-Adventure mit einer jungen Nonne als Protagonistin, welche von religiösen Visionen geplagt wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pocket Oasis (PC, Switch) – 8. Mai

Ein Spiel zum Entspannen, da eure einzige “Aufgabe” darin besteht, einen friedlichen Wohlfühlort für euch zu gestalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Solo Leveling: Arise (PC) – 8. Mai

Ein Action-Spiel basierend auf dem erfolgreichen koreanischen Manhwa und der Anime-Serie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

V Rising (PC, PS5) – 8. Mai

Ein Action-Survival-Spiel, in dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft, euer eigenes Schloss als Rückzugsort aufbaut und euch gegen etliche Widersacher zu Wehr setzt, die nach eurem Leben trachten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Animal Well (PC, PS5, Switch) – 9. Mai

Ein surrealer Retro-Puzzler mit Platforming- und Adventure-Elementen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Crow Country (PC, PS5) – 9. Mai

Ein Survival Horrorspiel, welches vom Stil her an alte Spiele aus der PS1-Ära erinnert und euch einen verlassenen Vergnügungspark erkunden lässt, der so allerlei gruselige Geheimnisse parat hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

King Arthur: Legion IX (PC, PS5, XSX) – 9. Mai

In der Erweiterung zu diesem Strategiespiel geht es diesmal gegen untote Armeen auf einer mystischen Insel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Little Kitty, Big City (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 9. Mai

Ihr seid ein kleines Kätzchen und erkundet in diesem Adventure, wer hätte es geahnt, eine große Stadt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 9. Mai

Battle Royale mal anders, hier können bis zu 64 Spieler*innen gleichzeitig unter Beweis stellen, wer Pacman am besten beherrscht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Rainbow Cotton (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 9. Mai

Ein HD Remake des 1994 erschienenen 3D-Shoot’em’Ups.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Spectral Scream (PC) – 9. Mai

Ein kooperatives Horrorspiel, in welchem ihr als Vierergruppe ein düsteres Gebäude erkundet, in welchem hinter jeder Ecke die Gefahr lauern könnte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Bridge Curse 2: The Extrication (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 9. Mai

Und noch ein weiteres Horrorspiel, man könnte meinen wir hätten bereits Halloween. Dieser Survival Horror-Titel schickt euch in die Wen Hua University, in Taiwan bekannt für mystische Folklore und Geistergeschichten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Vampire Survivors: Operation Guns (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 9. Mai

Vampire Survivors, wohl DER Vorreiter im Genremix aus Roguelite und Hordenshooter, macht nun gemeinsame Sache mit Contra und bringt im neuen DLC viele Figuren und Gegner des klassischen Shoot’em’Ups ins Spiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Homeworld 3 (PC) – 10. Mai

Einer der Klassiker der Sci-Fi-Strategiespiele bekommt nach langer Wartezeit endlich einen dritten Teil.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und somit hätten wir die Releasevorschau auch für diese Woche abgehakt. Da waren mal wieder eine ganze Menge Spiele dabei, nicht wahr? Wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken und wenn ihr fertig gezockt habt, dann schaut gerne nächste Woche bei der nächsten Releasevorschau rein.

Titelbild: 2024 © Paradox Interactive | 2024 © Poncle

Homeworld 3 - Collector's Edition Homeworld 3 Basisspiel Steam-Key: Übernehmen Sie die Kontrolle und kämpfen Sie sich durch Flottengefechte im schillernden, vollständig in 3D gestalteten Weltraum, während sich die preisgekrönte Geschichte in galaktischem Ausmaß entfaltet

Homeworld 3 Year One Pass: Eine Sammlung von Inhalten, die das Gameplay von Homeworld 3 sowohl im Koop- und PvE-Roguelite-Modus als auch im kompetitiven PvP erweitern

Homeworld 3-Soundtrack von Paul Ruskay

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.