Anime-Rückblick – Was geschah alles in den letzten 10 Jahren? (10 Jahre NAT-Games)

10 Jahre NAT – und wir schauen uns gemeinsam an, was in dieser Zeit so alles passiert ist. In unserem Anime-Rückblick schauen wir auf ein ganz besonderes Genre und lassen die Jahre 2013 bis 2023 Revue passieren. Wir verschaffen uns einen Überblick über die Höhen und Tiefen der Anime-Welt. Damit wir uns zudem richtig alt fühlen können, gibt es eine Liste mit den besten Neuerscheinungen des jeweiligen Jahres.

2013

2013 war kein einfaches Jahr für die deutschen Anime-Fans. Am 21. April stellte RTL II die Ausstrahlung seines Anime-Programms ein, das vermutlich viele hier als Kinder mehr oder weniger täglich verfolgt haben und so überhaupt erst auf Animes gekommen sind. Der letzte ausgestrahlte Anime war hier Dragonball Z. Zwar startete der Sender eine Woche später ein neues Online-Portal für Anime-Serien unter www.rtl2anime.de, doch das wurde schon wenige Monate später wieder eingestellt. Doch zum Glück hat RTL II Anime nicht ganz aufgegeben, wie wir 10 Jahre später feststellen werden…

Auch, wenn die Ausstrahlung von Anime im öffentlichen Fernsehen von RTL II eingestellt worden ist, hatten Anime-Fans bereits Ende des Jahres eine neue Möglichkeit, Animes ganz legal online zu streamen. Und das sogar ohne lange Warterei auf die Ausstrahlung im FreeTV! Das US-Portal Crunchyroll begann nämlich im Dezember 2013 mit deutschen Simulcasts für mehrere Animes mit deutsche Untertiteln. Bis heute erweitert das Portal sein Angebot stetig und ist heute der größte Manga- und Anime-Publisher in Deutschland.

Natürlich erschienen 2013 auch zahlreiche neue Animes. Dazu zählt unter anderem der Mega-Hit Attack on Titan, welcher am 7. April in Japan startete, und die beiden Ghibli-Filme Wie der Wind sich hebt und Die Legende der Prinzessin Kaguya sowie Makoto Shinkais The Garden of Words (Japan).



Weitere Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2013 sind:

Kill la Kill

Log Horizon

The Devil is a Part-Timer!

Free!

Anohana – Die Blume, die wir an jenem Tag sahen

Persona 3 The Movie 1: Spring of Birth

Dragon Ball Z: Kampf der Götter

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2014

Auch 2014 sollte fast ein Jahr des Abschieds werden, verkündete Ghibli-Produzent Toshio Suzuki schließlich eine Umstrukturierung des allseits bekannten Studio Ghiblis an. Unklar war damals, ob sich das Studio vielleicht sogar ganz aus der Filmbranche zurückziehen würde. Erinnerungen an Marie, welcher bereits 2014 in Japan erschienen ist, wäre dann der letzte Film des Studios gewesen.

Doch es gab auch Grund zur Freude. Durch die wachsende Fanbase der Anime- und Manga-Kultur in Deutschland, erkannte die Leipziger Buchmesse, dass die Manga-Comic-Con, die vorher ein integrierter Teil der Buchmesse war, auch auf eigenen Beinen stehen kann. Zwar gehört die Convention noch immer zur Buchmesse, ist nun aber eine separate Veranstaltung, auf der sich jedes Jahr Anime-Fans und Cosplayer treffen, um sich auszutauschen, an Workshops teilzunehmen und ihr Hobby zu feiern.

Die Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2014 sind:

Attack on Titan (Deutschland)

The Garden of Words (Deutschland)

Tokyo Ghoul

Haikyuu

Shigatsu wa kimi no uso – Sekunden in Moll (Your Lie in April)

Tokyo Ghoul

Akame Ga Kill: Schwerter der Assassinen

Noragami

No Game, No Life

FATE/Stay Night: Unlimited Blade Works

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2015

2015 war es eher ruhig in der Anime-Welt, aber nicht komplett ereignislos. Denn obwohl viele Fans es noch nicht wahrhaben wollten, dass auch die größten Animes irgendwann einmal enden (mit vielleicht der ein oder anderen wohlbekannten Ausnahme), wurde bereits 2015, zwei Jahre vor dem offziellen Ende der Anime-Serie, ein mögliches Sequell zu Naruto angeschupst. Denn am 7. August 2015 erschien Boruto: Naruto the Movie, in dem wir die nächste Generation an Shinobi erstmalig kennenlernen durften und woraufhin sich dann die Serie rund um Narutos Sohn entwickelte.

Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2015 sind:

Food Wars! Shokugeki no soma

Assassination Classroom

Overlord

Death Parade

Charlotte

Danmachi: Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon?

Seraph of the end

Digimon Adventure Tri

God Eater

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2016

2016 war hingegen etwas ereignisreicher. Your Name erscheint und verzaubert Anime-Fans in Japan mit einer makellos schönen Animation, womit der internationale Aufstieg Makoto Shinkais begann. Der Titel wird zum dritterfolgreichsten einheimisch produzierten Film Japans und zum fünfterfolgreichsten, wenn internationale Filme mit hinzugerechnet werden.

Außerdem starteten 2016 die Kazé Anime Nights (heute Crunchyroll Anime Nights), welche bis heute regelmäßig Animefilme auf die deutschsprachigen Leinwände bringen. Diese finden noch immer jeden letzten Donnerstag im Monat statt.

Zudem lief die Dokomi 2016 der AnimagiC und der Connichi mit rund 40.000 Besuchern den Rang als größte Anime-Convention in Deutschland ab. Noch heute treffen sich tausende Anime- und Manga-Fans jedes Jahr an den zwei Tagen in Düsseldorf, um dort ihr Hobby mit Gleichgesinnten zu feiern und zu leben.

Die Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2016 sind:

FATE/Grand Order: First Order

One Piece Film: Gold

The Disastrous Life of Saiki K.

Magi: Die Abenteuer von Sinbad

ReLIFE

Orange

Tanaka-kun is always listless

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2017

2017 läutete für viele Anime-Fans das Ende einer Ära ein: Am 23. März wurde mit Folge 500 “Glückwünsche” die letzte Folge von Naruto Shippuden ausgestrahlt (japanische Fassung). Nach über 10 Jahren mussten wir uns von dem einst unbegabten Shinobi, der seinen Traum Hokage zu werden mit Blut, Schweiß und Tränen nun endlich erreicht hatte, verabschieden… Zumindest vorübergehend, denn schon im selben Jahr startete in Japan der Nachfolger Boruto: Naruto Next Generations, in dem wir Naruto und Co. noch immer weiterhin sehen können.

Auch bei den Streaming-Anbietern rührte sich 2017 etwas. Ab September versuchte eine deutsche Sprachversion des französischen On-Demand-Portals Wakanim zusammen mit dem deutschen Publisher Peppermint Anime Crunchyroll Konkurrenz zu machen. Mit mäßigem Erfolg, denn Wakanim und Crunchyroll gehören heute zusammen.

Nachdem sich DreamWorks und Steven Spielberg bereits 2008 die Rechte für eine Realverfilmung von Ghost in the Shell gesichert hatten, erschien die Live-Action mit Scarlett Johansson 2017 in den deutschen Kinos. Trotz der hohen Erwartungen an den Film, waren viele Fqans am Ende doch eher enttäuscht und der erhoffte Erfolg blieb aus. Doch wäre diese Pleite nicht schon genug gewesen, machte die Realverfilmung auch noch insgesamt einen Verlust von bis zu 80 Mio. US-Dollar und gilt somit gemeinhin als finanzieller Flop.

Einige Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2017 sind:

The Ancient Magus’ Bride

Little Witch Academia

Black Clover

Made in Abyss

Classroom of the Elite

Die Walkinder

Kado: The right answer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2018

Am 11. und 14. Januar 2018 durften sich dann auch die deutsche Animefans endlich freuen: Your Name. – Gestern, heute und für immer wird durch Leonine Anime (damals Universum Anime) in die deutschsprachigen Kinos gebracht. Zunächst waren nur wenige Termine für den Film angesetzt, doch aufgrund des großen Erfolgs wurden weitere Spieltage in den Januar gelegt, bevor der Film dann ab dem 1. Februar regulär in die Kinos kam.

Außerdem startete in diesem Jahr Netflix seine Produktion und Veröffentlichung von eigenen Animetiteln, auch auf dem deutschen Markt. Im selben Jahr steigerte der Streamingdienst auch seine Investitionen in den Ausbau seines Anime-Katalogs.

2018 gaben zudem die Veranstalter der Mega Manga Convention und der AniMaCo, die seit 2004 jährlich abwechselnd veranstaltet wurden, bekannt, dass sie sich zu einer gemeinsamen Convention zusammenschließen würden: Die Manga & Entertainment Expo (kurz: MEX) wurde geboren und feierte 2019 ihre Premiere.

Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2018 sind:

Violet Evergarden

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Steins;Gate 0

Goblin Slayer

Tokyo Ghoul:re

Golden Kamui

Baki

Die Welt in allen Farben: Iroduku

Citrus

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2019

2019 erreichten Animefans auf der ganzen Welt tragische Nachrichten. Am 18. Juli starben 36 Menschen bei einem Brandanschlag auf das japanischen Animationsstudio Kyoto Animation. Weitere 34 Menschen erlitten teilweise schwere Verletzungen. Die Anteilnahme in der Branche und bei den Fans weltweit war groß. Das Studio ist besonders bekannt für Animes wie Violet Evergarden, K-On! und A Silent Voice.

Am 19. Juli kamen dann erfreulichere Neuigkeiten aus der Animewelt. Der neue Film von Makoto Shinkai Weathering With You startet in den japanischen Kinos. Zudem startete der Anime-Hit Demon Slayer.

Weitere Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2019 sind:

Vinland Saga

The Promised Neverland

The Rising of the Shield Hero

Beastars

Dr. Stone

Dororo

7Seeds

Fruits Basket

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2020

Am 16. und 19. Januar 2020 war es dann auch in Deutschland endlich soweit: Der langersehnte Film Weathering With You kam auf ausgewählte deutsche Kinoleinwände und konnte hier wahlweise mit deutscher Synchronisation oder im Original mit Untertiteln geschaut werden. Auch hier wurden wieder aufgrund des großen Erfolgs zusätzliche Kinotermine im Janaur und dann noch einmal im Juni und Juli angesetzt. Der Film feierte einen noch größeren Erfolg als sein Vorgänger und spielte am ersten Kinotag rund 18% mehr ein als Your Name. Zudem wurde Weathering With You als japanischer Beitrag für die Oscar-Kategorie “Bester Internationaler Film” eingereicht, kam aber leider nicht in die engere Auswahl. Dennoch gewann der Film einige Preise, u.a. den Preis für den besten Film bei den Asia Pacific Screen Awards.

Neben Shinkais großen Erfolgen in den letzten Jahren, gab es 2020 auch endlich wieder etwas Neues aus dem Hause Ghibli. Aya and the Witch erschien unter der Regie von Gorō Miyazaki. Eine Überraschung: Das neue Werk ist der erste 3D-CG-Film von Studio Ghibli. Leider erhielt der Film eher mittelmäßige Kritiken.

Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2020 sind:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train

Jujutsu Kaisen

Blood of Zeus

Darwin’s Game

Rent-A-Girlfriend

Japan sinkt

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2021

2021 ging es dann wieder ein wenig ruhiger zu. Ausnahmsweise kam in diesem Jahr mal kein neuer Film von Shinkai in die japanischen oder deutschen Kinos. Es gab aber dafür viele kleinere Nachrichten, die den ein oder anderen Animefan gefreut haben dürften. Zum Beispiel sicherte sich KSM Anime die Rechte an dem Klassiker Monster Rancher und brachte ihn ab September 2021 auf Disc raus.

Außerdem begann bereits im Frühjahr 2021 die Ausstrahlung der finalen Staffel von Attack on Titan mit Part 1. Wer hier aber schon traurig darüber war, dass sich der Erfolgsanime dem Ende zuneigt, der konnte doch etwas aufatmen: Das wirklich große Finale des Animes lässt noch bis Herbst 2023(!) auf sich warten.

Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2021 sind:

Tokyo Revengers

Blue Period

Komi Can’t Communicate

Edens Zero

Record of Ragnarok

Dr. STONE: Stone Wars

Fruits Basket: The Final

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2022

2022 kam es zu einem ordentlichen Daten-Debakel in der Anime-Welt. Im August wurde bekannt, dass die Daten von fast 7 Mio. Wakanim-Konten geleakt und auf einem Onlineportal zum Verkauf angeboten und im September wohl sogar verkauft worden sind. Zu den Daten gehörten Namen, Adressen und Telefonnummern der Nutzer. Erst im November wurde dann von Wakanim bestätigt, dass es tatsächlich ein Datenleak gegeben hat. Die Untersuchungen sollen dazu laufen.

Etwas erfreulichere Nachrichten kamen wieder für die Fans von Ghibli. Am 1. November wurde der Ghibli Park in Nagakute eröffnet. Hier werden einige Szenen und Szenenbilder der Filme in die reale Welt eingebracht und Fans können so richtig in die Welt der Ghibli-Filme eintauchen.

Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2022 sind:

Cyberpunk: Edgerunners

Spy x Family

Chainsaw Man

Kotaro lives alone

My Dress-Up Darling

Spriggan

Bleach: Thousand Year Blood War

Romantic Killer

2023

Auch dieses Jahr durften sich die internationalen Fans, nachdem der Film bereits im November 2022 in Japan erschienen ist, freuen. Suzume feierte bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin seine weltweite Premiere und lief im April in den deutschsprachigen Kinos an. Auch hier überholte der Film wieder seinen Vorgänger und legte den bisher erfogreichsten Filmstart von Shinkais Werken hin. Auf der ganzen Welt erhält der Animefilm nicht nur für seine wie immer atemberaubende Animation viel Lob, sondern auch für seine behandelten Themen und die “versteckten” Hommagen auf Hayao Miyazakis Werken.

Apropos Miyazaki: Auch von ihm werden wir in diesem Jahr wieder etwas Neues sehen. Am 14. Juli 2023 startet sein neuer Film How Do You Live? in den japanischen Kinos. Obwohl der Film sein letzter werden soll, wird es kein großes Drumherum geben. Nicht einmal Trailer oder Werbung wird vorab veröffentlicht. Lediglich ein Poster und Mundpropaganda soll auf den Anime Aufmerksam machen. Zwar soll dieser nun wirklich sein letzter Film sein, doch da Miyazaki sich eigentlich schon vor ein paar Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat, bleibt es vielleicht doch eher abzuwarten, ob der Anime-Großmeister sich auch tatsächlich daran halten wird.

Übrigens: Wisst ihr noch, als ich am Anfang des Beitrags bei 2013 schrieb, dass wir in 10 Jahren erfahren werden, dass RTL II Animes noch nicht ganz aufgegeben hat? Nun, seit dem 16. April strahlt der Sender Sonntags wieder ab 11:25 enige ausgewählte Anime aus. Die glücklichen Serien sind: Mila Superstar, Pretty Guardian Sailor Moon und Dragon Ball.

So schließt sich auch schon der Kreis unseres Anime-Rückblicks, aber natürlich nicht ohne eine kleine Auflistung der bisherigen Anime-Neuerscheinungen des Jahres 2023:

Attack on Time – Staffel 4 Teil 3&4

– Staffel 4 Teil 3&4 Demon Slayer to the Swordsmith Village

Jujutsu Kaisen – Staffel 2

– Staffel 2 Tokyo Revengers – Staffel 2

Natürlich konnten wir nicht alle Ereignisse und Animeneuerscheinungen aus den vergangenen 10 Jahren hier in unseren Anime-Rückblick aufführen. Welche Anime und News waren eure Lieblinge aus dem vergangenen Jahrzehnt? Und worauf freut ihr euch in naher oder ferner Zukunft? Hinterlasst uns gerne eure Gedanken in den Kommentaren.

Angebot Hayao Miyazaki Collection [Blu-ray] [Special Edition] LEONINE

Hayao Miyazaki Collection Blu-ray Special Edition

ABIS-DVD

Miyazaki, Hayao (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.