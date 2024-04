Test: Paw Patrol World

Paw Patrol World ist das erste Spiel des Paw Patrol-Franchises, welches eine Open-World bietet und speziell für junge Spielerinnen und Spieler entwickelt wurde. Basierend auf der beliebten animierten Serie bietet das Spiel ein Abenteuer voller Missionen, Herausforderungen und Spaß für die Kleinsten. Doch wie schlägt sich Paw Patrol World im Vergleich zu anderen Spielen für Kinder auf dem Markt? In dieser Review werden wir alle Aspekte des Spiels genau untersuchen, um herauszufinden, ob es eine lohnende Investition für Eltern ist, die ihren Kindern eine unterhaltsame und pädagogisch wertvolle Spielerfahrung bieten möchten. Tauchen wir ein in die Welt der Paw Patrol.

Das Festival darf nicht gestört werden

In der Abenteuerbucht steht das alljährliche Festival zum Paw Patrol-Tag unmittelbar bevor, was bei Bürgermeister Besserwisser und seinem schelmischen Chaos-Kätzchen auf wenig Gegenliebe stößt. In gewohnt trickreicher Manier stehlen sie sämtliche Plakate und Werbematerialien für die Feierlichkeiten, was die gesamte Stadt in Aufregung versetzt. Die Paw Patrol nimmt sofort die Verfolgung auf, um das bevorstehende Fest zu retten und für Ordnung zu sorgen. Dabei kommen die treuen Gefährten Chase, Marshall, Skye, Rubble, Zuma, Rocky, Everest und Tracker zum Einsatz, wodurch praktisch das gesamte Repertoire der bekannten Truppe aus der TV-Serie abgedeckt wird.

Nach einer kurzen Einführung in die Spielmechaniken öffnet sich den Spielenden eine faszinierende Welt, die in lebendigem 3D erstrahlt und zahlreiche Entdeckungen bereithält. Erstmalig haben sie die Möglichkeit, die vielseitigen Umgebungen in einem offenen Spielkosmos zu erkunden und dabei frei zu entscheiden, welchem ihrer pelzigen Freunde sie dabei zur Seite stehen möchten.

Die Spielmechanik vom Spiel ist einfach gehalten, was perfekt für die jüngsten Spielerinnen und Spieler ist. Paw Patrol World bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Erkundung, Rätsel und einfache Aufgaben, die darauf abzielen. Hauptbestandteil des Gameplays sind die verschiedenen Missionen, die die Spieler im Laufe des Spiels absolvieren müssen. Diese Missionen reichen von einfachen Aufgaben wie dem Einsammeln von Gegenständen bis hin zu kniffligen Rätseln, die logisches Denken erfordern. Jede Mission ist dabei auf die Fähigkeiten eines bestimmten Paw Patrol-Helden zugeschnitten, was den Spielern die Möglichkeit gibt, die verschiedenen Charaktere kennenzulernen und ihre Fähigkeiten zu nutzen.

Als Paw-Trans-Patrol-Former in der Abenteuerbucht unterwegs

Ein Highlight ist sicherlich die Möglichkeit, die Paw Patrol-Fahrzeuge zu steuern. Ob Feuerwehrauto, Polizeiwagen oder Hubschrauber, jedes Fahrzeug bietet eine einzigartige Spielerfahrung und trägt zur Vielfalt des Gameplays bei. Die Spieler können die Fahrzeuge verwenden, um schnell durch die Spielwelt zu reisen, Hindernisse zu überwinden und Rettungsmissionen zu absolvieren. Die Steuerung der Fahrzeuge ist einfach und intuitiv, so dass auch die jüngsten Spieler keine Probleme haben sollten, sich zurechtzufinden.

Jeder Charakter verfügt über spezielle Fähigkeiten, die im Spielverlauf genutzt werden können, um Hindernisse zu überwinden und Missionen zu erfüllen. Zum Beispiel kann Marshall Feuer löschen, Rubble schwere Objekte bewegen und Skye fliegen. Diese Vielfalt an Fähigkeiten eröffnet den Spielern zahlreiche Möglichkeiten und trägt zur Tiefe des Gameplays bei. Auch in den einzelnen Welten werden diese Fähigkeiten dann später auch stets auf die Probe gestellt.

Außerdem stehen verschiedene Spielwelten, die die Spieler erkunden können, zur Verfügung. Von Adventure Bay bis zum Dschungel gibt es eine Vielzahl von Orten zu entdecken, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Herausforderungen und Geheimnisse bieten. Jede Spielwelt ist liebevoll gestaltet und bietet eine Menge Abwechslung innerhalb der einzelnen Bereiche.

Für die Kleinen ein großer Spaß

Durch die Freiheit ist das Spiel zwar grundsätzlich abwechslungsreich und interessant, dennoch gibt es auch einige repetitive Elemente im Gameplay. Nach einer Weile ähneln sich die Missionen und Aufgaben sehr, was dazu führen kann, dass das Spiel schnell eintönig wird. Darüber hinaus ist die Wiederspielbarkeit des Spiels begrenzt, da es nach dem Durchspielen nicht viel Neues zu entdecken gibt. Dies könnte dazu führen, dass ein Spieler das Interesse am Spiel verliert. Ob dies bei der sehr jungen Zielgruppe aber essenziell wichtig erscheint, steht auf einem anderen Blatt Papier. Denn als junges Kind fällt es wohl deutlich weniger ins Gewicht, zum zehnten Mal etwas einzusammeln, was am Ende etwas ganz anderes ist als beim ersten oder zweiten Mal.

Die Vielfalt und das Übermaß an verborgenen Schätzen und zusätzlichen Funktionen tragen aber maßgeblich zum Reiz der Spielwelt bei. Zum Beispiel findet man eine breite Palette von Leckereien, die es ermöglichen, nach und nach neue Kopfbedeckungen für die Paw-Patrol-Charaktere freizuschalten oder Aufkleber für ihre Fahrzeuge zu sammeln. Abseits der Hauptaufgaben gibt es zahlreiche Entdeckungen zu machen. Everest kann beispielsweise ihr Snowboard in den Bergen einsetzen, während ein Fußballplatz in der Abenteuerbucht zum Spielen einlädt. Zusätzlich gibt es freischaltbare Bilder in Form von Postkarten, die es zu entdecken gilt. Während Erwachsene möglicherweise die Augen rollen, wenn es um das Verzieren virtueller Postkarten geht, bieten diese Extras den Kindern eine Fülle an Spaß und Unterhaltung. Man merkt also an jeder Stelle, dass das Spiel eine junge Zielgruppe ansprechen soll.

Mehrspieler und die Technik

Der Mehrspieler-Modus erweist sich als eine herausragende Stärke des Spiels. Spieler haben die Möglichkeit, gemeinsam Abenteuer zu erleben, was nicht nur Spaß macht, sondern dank des geteilten Bildschirms lokal erfolgen kann. Lediglich bei der Aktivierung von Quests müssen sich beide Spieler darauf einigen, wie sie vorgehen möchten. Eine besonders nützliche Funktion für jüngere Spieler ist die Möglichkeit, per Knopfdruck sofort zum anderen Spieler zu teleportieren. Dadurch wird lästiges Suchen oder Warten vermieden, was äußerst geschickt gelöst ist.

Ein wesentliches Merkmal von Paw Patrol World ist die liebevoll gestaltete Spielwelt. Die Grafiken sind zwar nicht auf dem Niveau moderner Triple-A-Titel, aber sie sind farbenfroh, detailreich und perfekt auf die Paw Patrol-Ästhetik abgestimmt. Während die deutschen Stimmen gut funktionieren und die Zielgruppe motivieren, zeigen sich grafisch einige Unregelmäßigkeiten. Dies mindert den Spielspaß der Kinder jedoch nicht. Eine etwas gründlichere Kantenglättung und mehr Liebe zum Detail hätten dem Spiel jedoch sicherlich nicht geschadet. Am anfangs nervigsten ist jedoch die Steuerung. Die Tastenbelegung zum Wechseln der Hunde und Ausführen von Aktionen ist sehr ungünstig gewählt, was dazu führt, dass versehentlich immer wieder falsche Knöpfe gedrückt werden. Dies legt sich zwar mit zunehmender Spielzeit, beeinträchtigt jedoch den Spielfluss zu Beginn erheblich. Ansonsten konnten wir keine Spielfehler feststellen, und auch die Ladezeiten waren, insbesondere im Vergleich zu den vorherigen Paw Patrol-Spielen, akzeptabel. Insgesamt ist das Gesamtpaket von Paw Patrol World jedoch sehr stimmig.

