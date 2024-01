Test: Ghostrunner 2

Bild 2023 © 505 Games

Schnelle Moves, cooler Soundtrack und viele Tode. So beschreibt sich Ghostrunner 2 eigentlich recht gut. Das Action Game ist der Nachfolger des 2020 erschienen Titels von One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironwork und All in! Games. Ein spannendes Konglomerat an Studios, die aber für ein sehr beliebtes Slasher- und Parkour Erlebnis sorgten. Mit dem zweiten Titel, an dem ausschließlich One More Level arbeitete, folgt ein konsequenter Nachfolger, der aber auch einige neue Dinge probiert. Geht das auf?

Ghost was?

Für all jene, die gar nicht wissen, worum es hier geht. Ghostrunner spielt in einem postapokalyptischen Cyberpunk-Szenario. Im Prinzip gliedert sich das Kern-Gameplay in gewisse Areale, in denen man durch akrobatische Moves verschiedene Passagen meistern muss. Von waghalsigen Sprüngen, bis hin zu Wall Runs. Dazu beherbergen manche Level auch Gegner, die man durch Nah- und Fernkampf bezwingen muss, während man die genannten Parkours meistert. Der Clou: Ein Treffer und man ist tot. Klingt schwierig, ist es auch. Der Restart ist ein ständiger Begleiter, der dank fairer Checkpoints aber auch eine unglaubliche Motivationsspirale bildet. Das im Kern machte auch Teil 1 aus. Die Geschichte hingegen, war es nicht unbedingt in erster Linie. Aber was bedeutet das für Teil 2?

Cyperpunk-Flair pur!

Schnell merkt man: Hier wird auf Bewährtes gesetzt. Also cooler Cyber-Ninja schwinge ich mich nach einem knappen Intro von Plattform zu Plattform, laufe an Wänden entlang, weiche Schüssen aus und mache Gegnern den Gar aus. Die Geschichte hingegen präsentiert sich für mich zunächst ein wenig flach und saugt mich nicht so wirklich ein. Könnte auch daran liegen, dass die Lines sehr mäßig geschrieben sind und wenig lebendige, teils etwas hölzerne Dialoge zu Tage fördern. Ja, geht besser, aber stört mich auch irgendwie gar nicht so. Denn das Gameplay ist es, was mich heiß macht. Immer wieder überrascht mich der Titel mit ausgefallenen Platforming-Parkours, die mir einiges abverlangen. Das geht auch recht gut von der Hand. In Teilen wollen manche Wallruns aber beispielsweise nicht immer so wie ich will. Sich in den Sci-Fi-Szenarien an Cyber-Strukturen entlang zu bewegen, macht somit nicht nur Laune, sondern sieht auch einfach verdammt cool aus.

Jump, Slash, Die, Repeat

Spannend wird es, wenn die Kämpfe dazu kommen. Dank immer neuer Fähigkeiten, die es auch aufgrund immer neuer Gegnertypen braucht, herrscht stets Abwechslung, aber auch Druck. Denn es braucht Zeit, bis man so manche Area geschafft hat. Ein Treffer und es geht von vorn los. Zum Glück stehen diverse Block –und Ausweichmethoden zur Auswahl, die es aber auch zu meistern gilt. Denn es gibt eine Ausdauerleiste, die sich durch Aktionen leert und nach gewisser Zeit wieder auffällt, oder aber auch bspw. durch erfolgreiche Konter.

Macht es nicht einfacher, aber dadurch entsteht auch der Reiz. Denn man scheitert nahezu regelmäßig an den bockschweren Passagen, oder weil doch gerade mal wieder ein Angriff von irgendwoher kam. Durch die First-Person-Ansicht ist die Übersicht über das Gesamtgeschehen natürlich eingeschränkt, aber dafür umso immersiver. Da muss man sich auch mal die diversen Tools wie Shuriken oder Greifhaken zunutze machen, die das Gameplay so divers gestalten. Selten hat mich aber das Scheitern so motiviert, wie hier. Denn die Aufgaben erscheinen nie unmöglich oder kaum zu bewältigen. Vielmehr sind es immer haarscharfe Fails, die mich aber für den nächsten Versuch umso mehr anspornen.

Ghostrunner 2 öffnet sich

Untermalt wird das Geschehen meist von extrem treibender Musik, die sich herrlich in der Cyberpunk-Szenario einfügt. Motivationsschub-Bonus, quasi. Und insbesondere dann fühlt sich das Gesamterlebnis einfach großartig an. Doch es gibt auch Abschnitte, die trotz spielerisch ähnlichen Aufbaus, dann nahezu still sind. Sicher eine bewusste Entscheidung, aber eine wenig Nachvollziehbare. Denn dadurch geht der Drive verloren und es wirkt beinahe so, als würde es danach nur so vor sich hinplätschern. Musik kann so wichtig sein. Die überschaubaren Cyber-Level öffnen sich aber an einem bestimmten Punkt und es tritt die wohl entscheidendste Neuerung ein. Ab einem gewissen Punkt verlässt man den gigantischen Wolkenkratzer, in dem die Menschen leben. Damit erschließt sich das Außenareal, welches mittels Motorrad zu erkunden ist. Sollte man auch, denn sonst sind die Wege zu weit. Doch das Fortbewegungsmittel ist Fluch und Segen zugleich.

Einerseits ist es schon sehr krasses Gefühl mit dem motorisierten Zweirad durch die Gegend zu heizen und auch beim Absprung davon wieder in das coole Parkour-Muster zu fallen. Doch es hat auch seine Tücken. Zum einen fährt sich das Gerät äußerst schwammig, zum anderen gibt es immer wieder enorme Probleme mit den Rücksetzungspunkten. Die brauche ich, weil das Zweirad gern mal an irgendwelchen Kanten im gebirgigen Tal hängen bleibt. Nicht selten startete ich dann beim letzten Checkpoint, nur aber mein Motorrad nicht. So durfte ich dieses dann erst einmal aufsuchen und wieder einsammeln.

Nervig. Außerdem habe ich ein kleines Problem mit dieser offeneren Welt, die zwar keine Open World ist, sondern eher aus freieren Gebieten besteht. Denn dadurch fühle ich mich noch mehr aus dem Drive herausgezogen. Dabei hat mich dieses sehr fokussierte, intensive, packende und teils etwas hektische Gameplay in Ghostrunner doch so mitgerissen. Ich vermisse es im weiteren Verlauf des Spiels aber immer häufiger, weil es in den Hintergrund rückt. Ich mag die Idee und sehe auch durchaus Potenzial darin, aber die Art und Weise könnte für mich nochmal in eine andere Richtung gehen.

Bildquelle: © 505 Games

Angebot Ghostrunner 2 Katana-Kampfmechanik, umfangreiche Erkundung der Welt außerhalb des Dharma-Turms, nichtlineare Level mit Motorradabschnitten, aufregende neuen Modi und die aus Ghostrunner beliebte Action Außerdem sind Bosskämpfe interaktiver und Spielende können frei wählen, wie sie Kämpfe gegen die härtesten Gegner bestehen wollen

Werde zum Cyber-Ninja, Mit Fähigkeiten in Ghostrunner 2 können Spielende noch kreativer sein und sind so auch auf herausfordernde Begegnungen vorbereitet Gegner in Ghostrunner 2 haben eigene Verhaltensmuster abhängig von den Fähigkeiten, die auf sie eingesetzt werden Jede Begegnung ist einzigartig Das Fortschrittsystem wurde überarbeitet, mit mehr Möglichkeiten für benutzerdefiniertes Gameplay

Fesselnde, atemberaubende Funktionen, Meistere den Cybervoid, wenn Sie überleben willen Miss sich mit Feinden, während Sie sich durch interaktive Umgebungen mit explodierenden Fässern, zerstörbaren Wänden, hilfreichen Wesen und zahllosen Verbesserungen bewegen, die den Kampf spannend machen Sie willen mehr, Tauche mit dem Dialogsystem tiefer in die Geschichte ein

Geräusche aus dem Cybervoid, Rette die Menschheit mit Stil, indem Sie seinem Feinde dezimierst, während Sie dem Synthwave-Soundtrack lauschen mit neuer Musik von Daniel Deluxe, We Are Magonia, Gost, Dan Terminus und weiteren

