Test: System Shock Remake

Irgendwie fand das Testmuster des System Shock Remake den Weg zur mir und ich war gespannt, wie mir die Neuauflage gefallen würde. Denn gespielt habe ich das Original nie. Wenn ihr also den direkten Vergleich ziehen wollt, dann kann ich nicht damit dienen. Ich dachte mir aber: Da das Original ja bereits 1994 erschien, möchte ich das Remake aus dem Gesichtspunkt heraus betrachten, wie das Spiel für komplette Neulinge und auch unter modernen Aspekten funktioniert. Und was soll ich sagen. System Shock Remake muss wohl seiner Zeit voraus gewesen sein!

Ein unfreiwilliger Deal

System Shock zeichnet ein sehr spannendes Sci-Fi-Szenario. Ich schlüpfe in die Haut einer nicht näher definierten Person. Einem Hacker. Auch im Jahre 2072 spielen KI und Robotic dieser virtuellen Welt eine entscheidende Rolle, als auch Super-Konzerne. Ein solcher ist auch TriOptimum. Bei einem Hack-Version, werde ich jedoch von einer Spezialeinheit des Unternehmens festgenommen und in einen Büroraum des Konzerns verfrachtet. Dort wird mir ein Deal gemacht. Entweder ich werde die Raumstation, auf der ich mich befinde, nicht verlassen können, oder greife den zwielichten Gestalten etwas unter die Arme.

Die KI “SHODAN” ist für die Prozesse der Firma manchmal etwas hinderlich, da sie nicht immer mit der “ethischen Flexibilität” der Firmenbosse konform ist. Um das aber zu ändern und die KI etwas “firmenfreundlicher” zu machen, soll der Hauptcharakter mit seinen Hacker-Skills eingreifen. Natürlich kommt was kommen muss. Zum Dank bekomme ich eine Injektion, die mich K.O. setzt. Nach einem monatelangen Schlaf ist das Erwachen jedoch wenig erfreulich.

In die Jahre gekommen?

System Shock ist eine Mischung aus Ego-Shooter und RPG. Das merke ich schon sehr früh nach meinem Erwachen. Schnell treffe ich die erste Person auf der Citadel Station. Wobei Person der falsche Begriff ist. Eine entstellte Mutation bewegt sich gemächlich, aber weniger freundlich gesinnt auf mich zu. Da hat meine zuvor eingesammelte Eisenstange ja doch einen Sinn. Das Kampfsystem fühlt sich etwas behäbig und undynamisch an. Zwar kann ich meinen Schlag aufladen, wodurch er an Kraft gewinnt, doch die Ausführung und das Trefferfeedback ist immer gleich.

Egal ob ich die etwas merkwürdig aussehenden Mutanten verprügle, oder die deutlich cooler aussehenden Roboter. Auch mit den diversen Schusswaffen im Spiel, die sich ebenfalls etwas simpel im Gunplay anfühlen, kommt da nicht unbedingt Dynamik rein. Was ich den Kämpfen aber nicht vorwerfen kann, dass es an irgendeiner Stelle unpräzise wäre. Zudem versprüht es trotz allem eine gewisse Art von Oldschool-Charme, sodass die Kämpfe insgesamt aber dennoch solide sind. Schade ist nur das äußerst dümmliche KI-Verhalten der Gegner, die nur auf mich zu schlurfen und aufgrund des Schneckentempos auch leicht abzuwimmeln sind. Die Stärken des Spiels liegen woanders.

Es geht auch ohne Michael Bay!

Eine davon wäre die Geschichte. Zu Beginn meines Erwachens treffe ich auf ein Funk-Implantat, über welches sich Rebecca Lensing meldet, die der Terrorbekämpfung des Unternehmens zugehörig ist und mich über eine biologische Verseuchung aufklärt, als auch darüber, dass die vor einigen Monaten gehackte KI “SHODAN” völlig außer Kontrolle geraten ist. Das geht sogar so weit, dass die Existenz der Erde in Gefahr ist, weil SHODAN die Instrumente der Citadel missbraucht.

Die spannende Ausgangssituation wird auf dem Weg viel durch Audio-Logs und Storytelling durch die Spielwelt erweitert. Das passiert auf einer Ebene, wie ich es für ein so altes Spiel nicht erwartet habe und selbst bei modernen Titeln häufig vermisse. Dazu aber gleich noch mehr. Wie sich System Shock also erzählt, ist ein ganz großer Pluspunkt, der sich schön durch das gesamte Spiel trägt. Dazu kommt das Spiel, bis auf eine Ausnahme, auch ohne besondere Zwischensequenzen aus und schafft es, sich auf eine minimalistische, aber prägnante Art und Weise zu präsentieren.

Allein, allein

Damit einher geht auch das gesamte Leveldesign des Spiels. Im Prinzip weiß ich gar nicht wo ich hin muss. Ich befinde mich allein und völlig ahnungslos auf der Citadel und stolpere von Gang zu Gang, von Tür zu Tür, von Labor zur Labor. Dabei begegne ich einem sehr klassischen Design eines Innenlebens einer Raumstation, wie man es aus Vorstellungen aus dem letzten Jahrtausend, bzw. noch aus den frühen 2000er Jahren kennt. Futuristische, aber spartanische Gänge, eine Mischung aus High-Tech und Maschinen, grün leuchtende Displays mit 100 Milliarden Knöpfen und Reglern an irgendwelchen Schaltpulten.

Am Ehesten fühlte ich mich noch wie in einem Dead Space. Doch der große Unterschied ist, dass das System Shock Remake, wie auch das Original, komplett ohne Questmarker und Navi-Systeme auskommt. Nur ich, die Welt und eine Mini Map. Auf der sehe ich aber immerhin wo ich bereits war und wo noch nicht. Dem RPG-Shooter gelingt es dabei dennoch, dass es eine innere Motivation weckt, die mich durch die nahezu leere Station führt.

Knobelspaß

Die Kämpfe per sé hatte ich bereits als “solide” abgetan. Doch das greift nicht für den Rest des Gameplays. Dieses besteht aus mehr Facetten, als ich zunächst angenommen habe. Denn die reinen Fights kann man auch auf eine etwas andere Art umgehen, in dem man sich die Stealth-Möglichkeiten zunutze macht. Zugegeben, auch das passiert nicht sonderlich “fluent”, aber die Freiheit, die ich genieße, gefällt mir. Unbemerkt bleiben ist nämlich auch so eine Sache. Überall befinden sich Überwachungskameras, die ein unangenehmes Piepen ertönen lassen, sobald ich durch deren Bild renne.

Es empfiehlt sich diese auszuschalten, denn sonst lockt es nur noch weitere Gegner an. Die brauche ich nicht. Ich beschäftige mich lieber mit dem ein oder anderen Rätsel. System Shock hat einige davon zu bieten. Das erstreckt sich von simplen Schalter-Rätseln, bis hin zu komplexeren Bereichskontrollen über mehrere Ebenen. Aber auch Anschlussboxen gilt es neu zu verkabeln, was schon mal den ein oder anderen Knoten im Kopf verursachen kann. Aber keine Sorge, der Schwierigkeitsgrad von Puzzles, Kämpfen, etc. lässt sich individuell einstellen. Die Anschlussboxen sind im Übrigen prozedural generiert, wodurch diese sich entsprechend dem ausgewählten Schwierigkeitsgrad anpassen.

Das System Shock Remake ist ein bunter Gameplay-Strauß

Das ist aber noch nicht alles. Hin und wieder begebe ich mich in den Cyberspace, wo ich wie in einem Tunnel aus Pixel, Polygonen und Artefakten durch die Gegend gleite und bunte, aber abstrakte Gegner abschieße. Dabei gelten auch andere physikalische Gesetze, wodurch die Bewegungen immer mit einem leichten Delay verbunden sind. Diese Abschnitte sind so unkonventionell und kurzweilig, dass sie einen richtig guten Kontrast zum Rest des Spiels bieten und schlichtweg immer ein spaßiger Ritt in den Cyberspace sind. Nicht zu vergessen sind die RPG-Elemente. System Shock arbeitet nicht mit klassischen RPG-Skill-Trees. Stattdessen gibt es Implantate, die verschiedene Fähigkeiten hervorrufen, die das Geschehen auch tatsächlich bereichern.

Daher, aber nicht nur deswegen, lohnt sich der Ausflug in alle Bereiche der Map. Somit entsteht ein abwechslungsreicher Loop, der super ineinander greift. System Shock beherrscht es schlichtweg, mich durch Erkundung durch die Welt zu führen, mir dabei die Geschichte auf eine sehr subtile Weise näher zu bringen, zu rätseln, durch den Cyberspace zu surfen und mich dann auch noch hässlichen Mutanten zu stellen. Kein Spielelement ist stets so vordergründig, dass es mich nervt oder übermannt. Der Mix passt einfach. Einziger Nachtteil der Levelführung ist, dass ich mich gar nicht mehr zurecht finde, wenn ich mal zwei, drei Tage gar nicht gespielt habe.

Einzigartige Ästhetik

Doch vor allem passt die Grafik. Wir sehen hier, anders als man es vielleicht vermuten würde, kein Unreal Engine Preset Konstrukt. Stattdessen bekommen wir einen Mix aus moderner Technik und einem etwas gröberen Design, welches an Spiele vergangener Tage erinnert und somit einen sympathischen Bogen schlägt zwischen Neuzeit und Retro, der zu keiner Zeit altbacken wirkt, sondern einen unvergleichlichen Charme hat und vielleicht sogar mutiger ist, als es den Anschein hat. Er dürfte Kenner des Originals genauso sehr ansprechen, wie es in meinem Fall als Neuling war. Hinzu kommen so viele coole Design-Elemente, die durchaus bunt sind und eine eigene Cyberpunk-Ästhetik mit sich bringen.

In Kombination mit dem passenden Soundtrack ergibt sich ein technisch wirklich schönes Werk. Nur die Standard-Mutanten sind wirklich hässlich. Das mein ich aber nicht positiv. Das Charakter-Design ist einfach nicht wirklich gelungen. Gelungener ist dagegen die Menüführung, die intuitiv funktioniert und dazu noch übersichtlich ist, da das Inventar stets einsehbar ist. Einzig per Controller ist die Navigation durch das Inventar etwas hakelig. Da dies aber schon ein präsentes Element ist, empfehle ich eher die Steuerung per Maus & Tastatur am PC. Der Rest des Spiel lässt sich aber auch mit dem Gamepad wunderbar meistern.

