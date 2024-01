Xbox – Neuer Controller mit PS5-Features kurz vor Enthüllung?

Im Rahmen des Streits um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gab es letztes Jahr massig Leaks zur Zukunft von Xbox. Damals ging bereits hervor, dass Microsoft eine überarbeitete Series X Version plant, inklusive eines neuen Controllers. Dieser hat laut den Quellen einige neue Features. Ein Release war nie offiziell. Doch das könnte sich bald ändern.

Der Xbox-Controller erhält DualSense-Features

Durch den FTC-Prozess im Rahmen der Activision-Blizzard-Übernahme kamen zahlreiche Details ans Licht, die eigentlich (noch) nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Ein Thema war die überarbeitete Variante der Series X, welche keine Pro-Version ist, aber eine, die dennoch ein paar neue Features bringt. Dazu gab es konkrete Hinweise in Form offizieller Dokumente. Denn neu hinzukommen sollen Bluetooth 5.2, eine Cloud-Anbindung, Haptik-Feedback Rumble, einem Beschleunigungssensor, modulare Thumbsticks und verbesserte Haltbarkeit. Damit kommen auch einige Features, die man bislang vom DualSense kannte. Der unter dem Arbeitstitel “Sebile” entstehende Controller soll nun aber nach neuesten Infos schon bald enthüllt werden. Der für üblich gut informierte Tom Warren, tätig bei The Verge, äußerte sich auch hierzu gegenüber Xbox Era. Laut einer nicht näher genannten Quelle habe er erfahren, dass der Controller im Mai offiziell angekündigt werden soll. Daher gilt es abzuwarten, ob sich diese Gerüchte bestätigen. Angesichts der bekannt gegebenen Roadmap von Microsoft, dürfte es aber so oder so nicht mehr allzu lange dauern.

Quelle: Xbox Era

Bild: 2024 © Microsoft