Genshin Impact – Version 4.4 lädt erneut zum Laternenfest ein

Passend vor dem Neujahrsfest in China, hat HoYoverse die neue Version 4.4 zu Genshin Impact angekündigt, die zum 31. Januar erscheint. Wie schon die Jahre zuvor, findet im Gebiet von Liyue das alljährliche Laternenfest statt.

Ein großes Beisammensein beim Laternenfest

Von den vergangenen Laternenfesten ist man es gewohnt, dass es mit zu den größten wiederkehrenden Events von Genshin Impact gezählt werden kann. Näher portraitiert werden hier Shenhe, Ganyu und Xingqiu. Alle bekommen auch neue Kleidung, die man für Echtgeldwährung kaufen kann. Xingqiu bringt die Besonderheit mit, dass man seinen neuen Zwirn auch innerhalb des Events gratis freischalten kann. Außerdem werden die beiden neuen Charaktere Xianyun und Gaming in den Fokus gesetzt. Desweiteren kann man von viel Eventhandlung und einiger erspielbarer Beute ausgehen.

Adeptin Xianyun, auch bekannt als “Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes”, ist ein 5-Sterne Charakter vom Typ Anemo und hat einen Katalysator. Ganyus Meisterin kann nicht nur heilen, sondern sie spezialisiert sich auf Angriffe aus dem Fall. So greift sie nicht nur selbst von oben an, sondern auch die übrigen Truppenmitglieder profitieren von dieser Angriffsweise. Passend dazu ist der andere Neuzugang Gaming, ein 4-Sterne Pyro Charakter mit einer Zweihandwaffe, ebenfalls auf Angriffe von oben ausgerichtet. Er verstärkt diese auf Kosten seiner eigenen Lebenspunkte, doch sein Begleiter kann diese wieder auffrischen.

In der ersten Phase von Version 4.4 kann man Xianyun und den Dendro-Archon Nahida durch Gebete erhalten. Auch ist Gaming in dem Zeitraum mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dabei. In der zweiten Phase kommen der Dämonenbändiger Xiao und Narukamis Hohe Priesterin Yae Miko wieder vor.

Neues Gebiet und weitere Inhalte

Das Chenyu Tal wird ein komplett neues Gebiet für Liyue sein. Damit wird das Land des Gesteins, was es von Anfang an schon gibt, um ein weiteres Areal vergrößert. Vom Stil her hebt es sich ein wenig vom restlichen Liyue ab, da es hier sehr viel mehr grünt und deutlich mehr Nebel vorkommen soll. Doch die Ruinen und Gebirge bleiben uns erhalten. Als Adeptin sollte sich Xianyun hier entsprechend wohl fühlen. Die Vermutung liegt nahe, dass ihr ebenfalls angekündigter Legendenauftrag sich hier abspielen soll. Version 4.4 hat auch einen neuen Boss mit dabei, ein göttliches Biest, das an eine anmutige große weiß-blaue Raubkatze erinnert, einem sogenannten Suanni.

Kleinere Nebenevents wurden ebenfalls mit angekündigt während der Laufzeit der beiden Phasen. Darunter z.B. ein Koch- oder auch Kampfevent. Desweiteren liefert Genshin Impact dann eine Unterstützungsfunktion beim Auswählen und Ausrüsten von Artefakten, die anhand von Nutzungsdaten der gesamten Spielerschaft Empfehlungen direkt umsetzt. Auch wurden neue Sortierungsfilter für die Kanne der Vergänglichkeit eingeplant, in der es mittlerweile recht unübersichtlich wurde.

Wer es sich nochmal im Detail anschauen möchte, was Version 4.4 bereithält, der kann sich hier die offizielle Sondersendung ansehen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Heionia Xiao Plüschtier 20cm Kuscheltier Xiao Plüschfigur Plüschtierpuppe PlüschKissen Dekoration Geschenk für Fans Geburtstag Weihnachtstag (Xiao) 【Inspiration】Die Inspiration kommt von Spielen: Xiao.

【Material】 aus 100 % hochwertiger Plüsch- und 3D-PP-Baumwolle, nicht leicht verformbar, fühlt sich zart an, sehr weich und bequem.

【Größe】 20 cm hoch. Plüschpuppen basierend auf Spielfiguren, 3D lebendiges und schönes Aussehen. Ein Muss für Spielefans.

【Süßes Geschenk】 Ein perfektes Geschenk für Fans dieses Spiels, Kinder, Freunde, Mädchen, Jungen, Anime-Liebhaber zum Geburtstag, Kindertag, Weihnachten, Halloween, Neujahr, Abschlussfeier usw. Es ist ein guter Begleiter, wenn Sie alleine sind.

【Service】 Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden. Ihre Zufriedenheit ist die größte Motivation von Heionia.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle der Inhalte und Bilder: © HoYoverse – Sondersendung