Piranha Bytes – Das Team meldet sich mit einem Statement zu den Schließungs-Gerüchten

Vor einigen Tagen berichteten wir euch, dass derzeit viele Gerüchte im Umlauf sind, nach denen das deutsche Entwicklerstudio Piranha Bytes kurz vor der Schließung steht. Viele Faktoren deuteten darauf hin, wie etwa die inaktive Website oder der Abgang von Urgestein Björn Pankratz. Nun meldete sich das Team auf Twitter bzw. X erstmals selbst zu den Gerüchten zu Wort.

Piranha Bytes plädiert: “Schreibt uns noch nicht ab”

Viele unabhängige Quellen berichteten, dass es dem Studio nicht gut gehen würde, viele Mitarbeiter seit der Corona-Pandemie in Kurzarbeit wären und dass die Embracer Group, zu welcher THQ Nordic als Muttergesellschaft der Piranhas gehört, Pläne hatte, das Studio sowie die Marke “Elex” zu verkaufen, doch keine Abnehmer dafür finden konnte. Alles Anzeichen dafür, dass die Essener Spieleschmiede kurz vor dem aus stehen würde. Nun folgt aber das Statement der Piranhas auf Twitter. Dort schreiben sie:

“Liebe Fans. Ja, es stimmt. Wir, Piranha Bytes, sind in einer schwierigen Lage. Unsere Antwort auf all die Meldungen, die gerade im Umlauf sind, ist folgende: Schreibt uns noch nicht ab! Wir tun alles um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt. Dafür schlägt seit jeher unser Herz. Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass uns dies gelingen wird. An Ideen und kreativen Köpfen mangelt es nicht! Seid versichert, dass wir zusammenstehen, egal was kommt. Wir werden uns jetzt mit ganzer Kraft auf dieses Ziel konzentrieren und setzen alles daran, einen Partner für dieses Vorhaben zu finden. Sobald es was zu berichten gibt, melden wir uns. Danke für eure anhaltende Unterstützung! Eure Piranhas.”

Dieses Statement wurde gleichzeitig auch in englisch und polnisch veröffentlicht. Die Spiele der Piranhas haben auch in Osteuropa eine riesige Fangemeinde gefunden. Für diese und alle restlichen Gothic-, Risen- und Elex-Fans bleibt es nun abzuwarten, was die Ergebnisse der genannten Partnersuche sein werden. Wir drücken den Piranhas natürlich die Daumen.

