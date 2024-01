Piranha Bytes – Das Gothic-Entwicklerstudio steht scheinbar kurz vor der Schließung

Piranha Bytes, das steht für gute deutsche Rollenspielkost. Zumindest konnte sich das Essener Entwicklerstudio mit der Gothic-Reihe einen großen Namen in der Branche machen. Und während Risen 1 bei den Fans auch noch hoch angesehen war, wurde mit dessen Nachfolgern und auch den Elex-Spielen nie zur alten Form zurückgefunden. Und nun geschieht anscheinend das, was wohl nicht mehr zu verhindern war: Das Studio muss wohl schließen.

Schließt mit Piranha Bytes nun das zweite erfolgreiche deutsche Studio?

Bereits im Juni letzten Jahres schloss mit Daedalic Entertainment ein deutsches Erfolgsstudio, welches sich mit Point’n’Click-Adventures einen Namen machen konnte. Nun könnte das zweite namenhafte Studio aus Deutschland folgen. Mehreren Quellen zufolge steht das Studio aus Essen kurz vor dem Aus. Björn Pankratz, Mitbegründer des Studios und einer der Letzten aus alten Gothic-Zeiten, hat wohl das Studio bereits vor einigen Wochen verlassen.

Die Embracer-Group, zu welcher Piranha Bytes seit der Übernahme durch THQ Nordic gehört, macht derzeit an einigen Stellen Abschnitte und so wohl auch in Deutschland. So wurden etliche Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit geschickt und extreme Sparmaßnahmen aufgrund wachsender Schulden wurden eingeleitet. Ein weiteres Indiz für die Schließung ist, dass das sich bereits in Entwicklung befindende Elex 3 mit dem Arbeitstitel WIKI6 aus dem Förderprogramm der Bundesregierung verschwunden ist. Weiterhin ist die Website des Studios deaktiviert, lediglich das Logo ist zu sehen und auch auf anderen Plattformen sind die Piranhas eher still.

Offiziell ist noch nichts, es wirkt aber bereits wie in Stein gemeißelt. Wir halten euch über die Ergebnisse natürlich auf dem Laufenden.

Titelbild: 2024 © Piranha Bytes

Quelle: gameswirtschaft