Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2024

In der ersten Releasevorschau 2024 wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Wir starten mal wieder mit ein paar tollen Spielen und einem persönlichen Highlight von mir. Also, zum ersten mal in diesem neuen Jahr, lasst uns einmal auf die Neuerscheinungen blicken.

Die ersten Releasevorschau in 2024

Sovereign Syndicate (PC) – 15. Januar

Ein Rollenspiel in einem viktorianischen Steampunk-Setting, in dem die Erfolge eurer Aktionen nicht durch Würfel, sondern durch Tarot-Karten entschieden werden.

Time Survivors (PC) – 15. Januar

Ein Roguelike, in welchem ihr mit bekannten Figuren aus der Menschheitsgeschichte wie Cleopatra, Nikola Tesla und Abraham Lincoln Horden von Monstern besiegt. Könnte geschichtlich vielleicht nicht ganz so akkurat sein.

Toy Trains (PC, PS5, MetaQuest) – 16. Januar

In diesem VR-Titel baut ihr eure eigene kleine Spielzeugwelt mit Schienennetzwerk und Spielzeugeisenbahnen.

Atlas Wept (PC) – 17. Januar

Ein Rollenspiel, welches in seinen Elementen wie eine Mischung aus Earthbound und Undertale wirkt.

Aground Zero (PC) – 18. Januar

Nach einer Apokalypse habt ihr im Untergrund Schutz gefunden, eurer einziger Kumpane ist eine KI. Euer Ziel ist es also nun, Ressourcen zu sammeln, einen Basis aufzubauen und andere Überlebende zu finden.

Bulletstorm VR (PC, PS5, MetaQuest) – 18. Januar

Der beliebe Shooter kommt nun auch als VR-Erlebnis daher.

Fractured Veil (PC) – 18. Januar

Ein Survival-Spiel in einem von Mutanten überrannten Hawaii.

Hunt Together (PC, MetaQuest) – 18. Januar

Ein kompetitives Versteckspiel, bei welchem Spieler*innen als Geister und andere als Geisterjäger fungieren.

Knights of Grayfang (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Januar

Ein Oldschool Japano RPG mit Vampirismus im Fokus.

New Cycle (PC) – 18. Januar

In diesem Echtzeit-Aufbauspiel ist es eure Aufgabe, nach einem Sonnensturm die Zivilisation wieder neu aufzubauen.

Prince of Persia: The Lost Crown (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Januar

Endlich eine neue Geschichte im Prince of Persia-Universum, diesmal als 2D-Action-Metroidvania.

Turnip Boy Robs a Bank (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Januar

Als kleine Rübe metzelt und ballert ihr euch in Topdown-Ansicht durch verschiedene Level.

Another Code: Recollection (Switch) – 19. Januar

Die erzählerischen Adventures, die damals für den Nintendo DS erschienen, kommen nun in überarbeiteter Version auf die Switch.

Palworld (PC, Xbox One, XSX) – 19. Januar

Eine Welt voller Monster, die schon stark an Pokémon erinnern. Diese könnt ihr fangen und gegeneinander kämpfen lassen…mit Schusswaffen.

Retrowave World (PC) – 19. Januar

Ein Spiel, welches vor 80er-Jahre-Flair nur so überquillt. Schnelle Autos, Neonfarben und Arcade-Hallen, das komplette 80er-Paket.

The Cub (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Januar

In diesem Platformer rennt, springt und klettert ihr durch eine postapokalyptische Welt, welche von der Natur zurückerobert wurde.

The Last of Us Part II Remastered (PS5) – 19. Januar

Der Action-Klassiker kommt nun überarbeitet auf die Playstation 5.

Und somit endet unsere erste Releasevorschau des Jahres. War etwas für euch dabei? Mit welchem Game startet ihr in 2024? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns nächste Woche wieder.

Titelbild: 2024 © Pocket Pair, Inc. | 2024 © Ubisoft

