Golden Sun – Die JRPG-Klassiker des GBA kommen endlich in das Programm von Nintendo Switch Online

Golden Sun und dessen Nachfolger Die vergessene Epoche waren 2001 respektive 2002 erfolgreiche und beliebte JRPGs auf dem Gameboy Advance. 2014 erschienen die beiden Spiele auf der Virtual Console der Wii, doch seitdem gab es keine Möglichkeit mehr, an die Spiele zu kommen. Nun hat das Warten endlich ein Ende, denn beide Spiele werden in das Programm von Nintendo Switch Online aufgenommen.

Golden Sun 1 und 2 bald bei NSO verfügbar

Die Fangemeinde rund um das Rollenspiel-Franchise ist groß, obwohl der letzte Teil Die dunkle Dämmerung 2010 auf dem DS erschien und eher mittelmäßige Bewertungen erhielt. Dennoch waren die Stimmen der Fans laut, die vehement den Protagonisten Isaac als neuen Kämpfer in Smash Bros. forderten. Für mehr als eine Helfertrophäe hat es aber nie gereicht. Entwicklerstudio Camelot hingegen wurde seither zur Entwicklung von Mario-Sportspielen abgeschoben.

Auf einen komplett neuen Teil warten Fans also weiterhin vergebens und es ist auch eher zweifelhaft, ob das Franchise jemals neu aufgegriffen wird. Einen minimalen Hoffnungsschimmer gibt es nun aber immerhin in Form der beiden GBA-Titel, welche schon bald für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket veröffentlicht werden.

Am Mittwoch, den 17. Januar 2024, werden sowohl der erste Teil als auch die Fortsetzung Die vergessene Epoche im Service verfügbar sein. Das erste Mal seit 14 Jahren sind diese Spiele also wieder offiziell zugänglich und wir können die Abenteuer von Isaac, Felix und Co. neu erleben.

