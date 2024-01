Backpack Battles – Early Access des Autobattlers kommt im März

Backpack Battles erobert derzeit die Herzen der Autobattler-Fans. Nun, zumindest die Demo, diese ist nämlich seit vergangenem Jahr draußen und wird stetig von den Entwickler*innen mit Updates versehen. Im Grunde kann man schon von einer fast komplett spielbaren Version sprechen, auch wenn derzeit nur zwei Klassen verfügbar sind. Doch schon bald wird sich das ändern und eine ganze Menge Content wird dem Spiel hinzugefügt.

Backpack Battles startet ins Early Access

Das Konzept des Spiels ist so simpel wie genial. Aus einem vorgegebenen Shop kauft ihr euch Items für euer Inventar. Dieses hat aber nur bedingt Platz und so müsst ihr die Schwerter, Tränke und magischen Objekte geschickt anordnen. Perfektes Inventar-Management also. Seid ihr mit eurem Rucksack zufrieden, startet ihr ein Duell gegen einen Kontrahenten, welcher sich in der gleichen Runde befindet wie ihr. Ihr müsst nun nichts mehr machen, die Kämpfe laufen automatisch und werden dadurch entschieden, wie gut eure Gegenstände miteinander synergieren.

Die Demo ist kostenlos auf Steam herunterladbar. Sie bietet derzeit 2 Klassen, den Hunter und den Reaper. Beide unterscheiden sich durch die Items, die im Shop angeboten werden und durch die passiven Effekte ihrer Rucksäcke. Und nun ist es bald so weit und das Spiel startet ins Early Access. Am 8. März kann man sich diese Version beschaffen und ein Trailer zeigt, was Fans alles erwarten können. Neben den zwei neuen Klassen Berserker und Pyromancer wird es auch etliche neue Items und Spielmechaniken geben.

Titelbild: 2024 ©PlayWithFurcifer

Quelle: PlayWithFurcifer