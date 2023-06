Test: F1 23

Wie bei eigentlich allen Sportspiel-Reihen, ist auch F1 23 offensichtlich ein Anwärter für nur sehr oberflächliche Veränderungen. Schon im vergangenen Jahr beklagte ich den überschaubaren Fortschritt. Aber schafft man es dieses Jahr endlich mal die Extrameile zu fahren? Jein! Doch lest selbst.

Das sieht doch gleich aus?!

Ich habe bereits beim F1 Beta Test teilgenommen und wusste ungefähr, was auch mich zukommt. Optischer Stillstand. Noch immer wird das gleiche technische Grundgerüst totgeritten und Next-Gen-Feeling auch auf der Xbox Series X nicht aufkommen. Ich könnte nicht sagen, hier einen echten Fortschritt aufgeschnappt zu haben. Sowohl die Umgebungen, als auch Charaktermodelle und Fahrzeuge befinden sich immer noch auf dem gleichen, aber soliden Niveau. Doch es darf jetzt gerne mal etwas passieren, Codemasters. Die visuelle Gleichheit zwischen den Spielen der letzten Jahre sollte jedoch nicht über das hinweg täuschen, was sich abseits des Offensichtlichen tut. Doch bevor ich unter die Motorhaube blicke, geht es ins Kino. Ein neuer Film läuft.

Ein überraschend guter B-Movie

Na gut, das stimmt nur so halb. Denn Breaking Point ist zurück! Fans erinnern sich: 2021 steuerte man erstmals einen Story-Modus bei, der eine herrliche trashige Seifenoper im Stile der FIFA und Madden Story-Modi bereit hielt. In der Rolle von Aiden Jackson steuerte man den talentierten Fahrer in die Formel 1, in der er sich Trash Talk, Intrigen und Rennen stellen musste. Gleiches gilt auch für den zweiten Teil. Doch während Teil 1 ein sehr vorhersehbares Gut-Böse-Drama zeichnete, überraschte mich die Fortsetzung. Natürlich ist wieder viel überdramatisiert und in Hollywood-Manier aufgezogen. Doch Teil 2 hält tatsächlich sowas wie Wendepunkte und interessante Themen bereit. Na sowas! Plötzlich bekomme ich in all der simplen 08/15 Geschichte den Umgang mit psychischen Belastungen, Mitleid und Erfolgsdruck präsentiert. Und da sag mal jemand, Rennspiele können keine guten Geschichten erzählen. Die Story war weitaus weniger vorhersehbar und nahm einige interessante Twists heraus, die ich so nicht erwartet habe. Ich hatte tatsächlich Spaß damit, auch weil die Inszenierung hier wieder sehr gelungen ist und mich stets bei der Stange hielt. Breaking Point ist wohl eine der positivsten Überraschungen der letzten Jahre in dem Franchise!

Trotzdem noch Luft nach oben

Perfekt ist der Modus aber dennoch nicht. Im Story-Menü gibt es wenig zu entdecken. Neben mäßig interessanten Social-Media-Posts, werde ich auch ständig angerufen, um Dialogen zu lauschen, die nicht immer wirklich aufregend sind. Auch die Emails bieten mir nur mäßig Mehrwert. Was zudem eine komplett merkwürdige Design-Entscheidung ist: Es dreht sich im Kern um Jackson, Butler und Ackermann. Letzterer ist der Teamchef. Immer wieder gibt es Interviews mit den Figuren und je nachdem, welche Antwort ich wähle, schlage ich mich auf die Seite des einen oder anderen, befürworte oder bemängle ihre Aktionen. Während ich anfangs beispielsweise nur Jackson spielte, schlüpfte ich plötzlich in die Haut des Teamchefs, um mich zu den Fahrern zu äußern.

Natürlich bin ich an dem Punkt vollkommen eingenommen und denke nicht aus der Sicht eines Teamchefs in übergeordneter Funktion, sodass die Abfolge hier etwas seltsam war. Aber das kann ja noch werden. Generell würde ich mir mehr Möglichkeiten wünschen. Vielleicht mal im Fahrerlager herumlaufen, mit Ingenieuren sprechen, Minispiele absolvieren, an besonderen Events teilnehmen. Es würde den Story-Modus abrunden. Aber: Breaking Point 2 ist keine reine Männergeschichte! In Form von Callie Mayer spielen erstmals eine Frau, die sich den Weg nach oben in den Formel-Sport bahnt. Dabei gibt es außerdem auch den interessanten Perspektivwechsel, wie Frauen in dem Sport bislang behandelt werden. In dem Aspekt ist dies eine frische Neuerung.

Der Rest macht Pause

So viel Fortschritt wie Breaking Point macht, so viel Stillstand leistet sich der ganze Rest. Der Karrieremodus ist nahezu eine 1:1 Kopie dessen, was wir aus dem Vorjahr kennen. Keine neuen spannenden Features, keine neuen großen Möglichkeiten, keine verbesserte Präsentation. Schlichtweg, ein Verweilen in der Boxengasse. Mäh. Das ist besonders deswegen schade, weil ich hier in der Regel die meiste Zeit mit verbringe. Ich liebe es meinen Rennstall zu entwickeln, mich langsam nach vorne zu arbeiten, mein Fahrergespann zu wählen und mich durch die Grand Prix zu arbeiten. Doch es gibt mir in F1 23 einfach keine neue Spielerfahrung. Leider. Stattdessen setzt EA natürlich weiter auf F1 World, dem Gelegenheitsmodus. Hier kann man sich in sehr kurzweiligen Renn-Events einfinden, Boosts ergattern, wie etwa 60 Sekunden lang mehr Motorleistung, und sich so den Spaß für zwischendurch holen, um mit Dekoration sein F1 Wohnzimmer zu gestalten. Nun ja, wer es mag. Ich bin weniger ein Freund davon, mir gibt das Prinzip dahinter und die Progression wenig Motivation und kein ganzheitliches Ziel, als auch keine Formel 1-Erfahrung, wie ich sie von der Strecke oder von den TV-Übertragungen kenne.

Mehr Grip in F1 23

Also nur Breaking Point 2? Glücklicherweise nicht. Denn auf der Strecke hat sich wieder einiges getan. Hier gab es bereits im vergangenen Jahr einige Veränderungen, allein schon aufgrund der großen Regeländerungen. Man hat deutlich an der Fahrphysik geschraubt und insbesondere das Grip-Verhalten fühlt sich erstaunlich präzise an. Nicht falsch verstehen, es ist nicht leichter geworden, sondern im Gegenzug realistischer und nachvollziehbarer. Insbesondere das Übersteuern wirkt weniger “zufällig”. Das liegt auch daran, dass ich nun ein besseres Gefühl für den Abtrieb bekomme. Wenn mal das Heck ausbricht oder ich irgendwo ein bisschen herumschlitter, dann merke ich auch, was ich in dem Moment falsch gemacht habe. Zuvor ist es mir immer mal passiert, dass gewisse Ausbrüche sehr unschlüssig wirkten. Insofern ist F1 23 auf dem Asphalt mittlerweile eine unglaublich gute Renn-Simulation geworden. Natürlich gibt es unter den Renn-Simulationen grundsätzlich noch genauere Kontrahenten, aber EA hat eben auch eine andere Zielgruppe und daher ist der eingeschlagene Weg sehr löblich.

Präsentation von gestern?

Im vergangenen Jahr war auch das Start- und Boxverhalten neu. Mittels einer Art Quicktime-Event konnte man hier ein besonders gutes Ergebnis erzielen. Diese Funktionen sind auch dieses Jahr wieder vertreten. Zudem erweiterte Codemasters die Events nun auch um rote Flaggen. Das mag Gelegenheitsspieler*innen weniger interessieren, für F1-Fans ist dies aber eine sehr willkommene Ergänzung. Darüber hinaus gibt es aber keine Verbesserungen oder Neuerungen. In Puncto Präsentation hinkt man dem TV-Bild immer noch hinterher. Zudem wirken die Kommentatoren, im Gegensatz zu Breaking Point 2, in den normalen Renn-Events weniger authentisch. Zu abgelesen wirkt alles. In Breaking Point dagegen überraschten mich Sascha Roos und Stefan Römer mit Emotionen und guten Betonungen. Sowas will ich aber für das gesamte Spiel. Gerne auch als optionale Variante während des Rennens für etwas mehr Abwechslung und Atmosphäre. Hier sollte Codemasters, in Kombi mit einer neuen Engine, definitiv den Schritt in die nächste Generation wagen.

