Test: WarioWare: Move it!

Der gierige, gelbe Anti-Held lädt in WarioWare: Move it! einmal mehr zu einer wilden Micro-Games-Party ein. Dabei macht der neueste Ableger der bekannten Reihe vollumfänglichen Gebrauch der Joy-Cons und will damit die Fähigkeiten der Nintendo Switch ausreizen. Aber zündet die Zappel-Party oder vergeht einem hier der Spaß?

Kurzes Story-Vergnügen

WarioWare bietet einmal mehr einen Story-Modus, über dessen erzählerischen Wert man getrost hinwegblicken kann. Aber das ist auch eigentlich vollkommen egal, denn das Spiel hat einen ganz anderen Fokus. Die Reihe baut sich nämlich nach einem wiederholenden Muster auf. So auch in Move it! Die vielen verschiedenen Charaktere haben ihre eigene Zusammenstellung an Micro Games, die man für den ersten Run zumindest, in geringer Anzahl meistern muss und noch relativ easy sind.

So kam es, dass ich für das erste Durchspielen gerade einmal 2 Stunden benötigte. Alle Spiele hatte ich allerdings noch nicht freigeschaltet. Es lohnt sich dann nochmal die Charaktere abzuklappern, um alle Micro Games zu entdecken und vor allem, um auf High Score Jagd zu gehen. Das sorgt nochmal für ein paar Stunden Unterhaltung.

Kreatives Chaos

Aber woraus genau besteht diese Unterhaltung? Das Spiel nutzt die Features der Joy-Cons in vollem Maß. Dazu bringt das Spiel immer wieder neue Standard-Positionen bei, auf denen verschiedene Spiele basieren. Hält man einen Joy-Con über den anderen, hat man das Ritterschwert. Halte ich dagegen den rechten Joy-Con an meine rechte Kopfhälfte und den linken an meiner Hüfte, mache die die Super-Model Pose. Auf jeder dieser Grundlagen basieren mehrere Games.

Und ab da treffen Kreativität und abgedrehter Blödsinn (im positiven Sinne) aufeinander. Die Micro Games strotzen nur so vor Einfallsreichtum. Mal muss ich mit meinem Po einen Schneemann bauen, ein anderes Mal dagegen fliege ich auf einem Hexenbesen durch den Wald oder tarne mich als tanzende Alge. Dabei werden die Spiele auch stilistisch so herrlich überzogen und teils albern dargestellt, dass man nicht anders kann als loszulachen. Denn der Humor ist wirklich vorzüglich, so wie man es von der Reihe kennt.

Move It!

Die Ausführung klappt in den meisten Fällen sehr souverän und präzise. Dabei hat man auch immer genug Zeit die Positionen zu wechseln und sich ein ums andere Mal in die abgefahrenen Micro Games zu stürzen. Und das Wichtigste dabei: Es macht unglaublich Spaß, da die Diversität an Positionen auch spielerische Abwechslung bringt, die durch den hervorragenden, etwas skurrilen Humor unterstützen. Doch man muss zu Beginn eines Micro Games darauf achten, dass man auch relativ genau vor dem TV steht und die Controller nicht schräg hält.

Das führt dann dazu, dass die Kalibrierung für dieses Micro Game komplett hinüber ist und die Position der Joy-Cons plötzlich vollkommen woanders angezeigt wird. Das kann frusten, wenn man es weiß, ist es aber auch sehr leicht zu vermeiden. Etwas negativ fällt auch auf, wie schnell man im Singleplayer eigentlich mit allem durch ist. Wenn man den Kampagnenbereich durchspielt und dann noch mehrmals die High Scores knackt, ist nach 5-6 Stunden wirklich die Luft raus. Wer also völlig allein ist, wäre hier nicht so gut aufgehoben.

Am Besten funktioniert es mit Mehreren

Mit mehr Spielern sieht das allerdings wieder anders aus. Es gibt somit neben einem 2-Spieler-Koop-Modus auch zahlreiche andere Koop-, Team oder kompetitive Spielmodi für bis zu 4 Personen. Hier darf man eine relativ üppige Zahl an Modi bestaunen, die sich auch enorm voneinander unterscheiden. Auch hier hat man nach wenigen Stunden alles mal gesehen, jedoch scheint das Ziel hier hinter ein anderes zu sein.

Denn Wario Ware: Move it! ist sehr schnell, spaßig, humorvoll, aber auch kurzlebig. Somit ist der ideale Verwendungszweck eigentlich der, dass man es mit Freunden für 1-2 Stunden in vollen Zügen genießt, dann aber auch mal wieder 2 Wochen beiseite legen kann. Die Qualität der Micro Games ist zwar hervorragend, die Anzahl ist jedoch trotz Höchstwert irgendwie zu gering. Oder aber es fehlt dem Titel an länger bindenden Modi, die vielleicht auch mal komplexere Spielchen beinhalten, außer die tollen und knackigen Boss Fights.

