Aus einem Guss

Diese Situation entstanden nämlich zu 99% in einer der Bosskämpfe. Diese kristallisieren sich schnell als Highlight heraus. Hier kombiniert ARMORED CORE 6 all seine Mechaniken, verknüpft sie geschickt miteinander und lässt mich an ihr wachsen. Dabei gelingt dem Spiel eine gekonnte Gradwanderung zwischen Erfolgen und Misserfolgen, als auch einer steilen Lernkurve. Wenn sich die Mechaniken nämlich erst einmal richtig gefestigt haben, gehen diese herrlich von der Hand und erlauben stets höchste Präzision. Ich hatte nie das Gefühl mal gescheitert zu sein, weil das Spiel nicht das umgesetzt hat, was ich wollte. Der Fehler war in dem Fall immer ich. Die Boss Fights sind aber auch inszenatorisch hervorragend und teils dank omnipräsenter Action wunderbar anzuschauen. Es passiert stets so viel auf dem Bildschirm, dass ich zumindest so extrem fokussiert war und mich das Spiel so enorm in seine Gameplay-Mechanik aufgesogen hat. ARMORED CORE 6: Fires of Rubicon hat einen klaren Plan von dem, was es am Ende sein will. Das gelingt mit Bravour! Doch fehlerfrei ist es dadurch am Ende nicht.