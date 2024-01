Microsoft – 1900 Mitarbeiter*innen werden über Nacht entlassen

Erst vor wenigen Tagen gab League of Legends-Entwickler Riot Games bekannt, dass sie über 500 Mitarbeiter*innen entlassen mussten, nun tut es ihnen Microsoft gleich. Die Zahl der entlassenen Angestellten fällt dabei aber noch mal etwas höher aus. Insgesamt wurden 1900 Leute gegangen, betroffen sind dabei die Sparten von Xbox und vor allem Blizzard Activision.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde das Konglomerat Activision-Blizzard von Microsoft aufgekauft. Für schlappe 69 Mio. $ ging der Deal über die Bühne und sollte unter anderem bewirken, dass Activision-Titel im Xbox Games Pass vertreten sind. Außerdem wollte man alte Franchises wieder neu aufleben lassen, Starcraft wurde in diesem Zusammenhang genannt. Es sollte ein Rettungsschirm sein, besonders für Blizzard.

Nachdem Activisions Skandal-Chef Bobby Kotick nun nach all den Kontroversen seinen Hut nahm, sollte es wieder aufwärts gehen. Doch stattdessen wurden jetzt satten 8% der Microsoft Gaming-Sparte die Kündigung ausgesprochen. Laut einem Bericht von The Verge führt dies auch unweigerlich dazu, dass das von Blizzard angekündigte Survival-Spiel eingestellt wird.

Zur Kündigungswelle meldete sich auch Phil Spencer zu Wort. Er schreibt in einer internen Memo:

“Es ist etwas mehr als drei Monate her, seit die Teams Activision, Blizzard und King Microsoft beigetreten sind. Während wir im Jahr 2024 voranschreiten, ist die Führung von Microsoft Gaming und Activision Blizzard bestrebt, eine Strategie und einen Ausführungsplan mit einer nachhaltigen Kostenstruktur auszuarbeiten, die unser gesamtes wachsendes Unternehmen unterstützt. Gemeinsam haben wir Prioritäten gesetzt, Überschneidungsbereiche identifiziert und sichergestellt, dass wir alle auf die besten Wachstumschancen ausgerichtet sind. Im Rahmen dieses Prozesses haben wir die schmerzhafte Entscheidung getroffen, die Größe unserer Gaming-Belegschaft um etwa 1.900 der 22.000 Mitarbeiter unseres Teams zu reduzieren. Das Gaming Leadership Team und ich sind bestrebt, diesen Prozess so sorgfältig wie möglich zu steuern. Die Menschen, die von diesen Kürzungen direkt betroffen sind, haben alle eine wichtige Rolle beim Erfolg von Activision Blizzard, ZeniMax und den Xbox-Teams gespielt und sollten stolz auf alles sein, was sie hier erreicht haben. Wir sind dankbar für all die Kreativität, Leidenschaft und Hingabe, die sie in unsere Spiele, unsere Spieler und unsere Kollegen eingebracht haben. Wir werden denjenigen, die während des Übergangs betroffen sind, unsere volle Unterstützung bieten, einschließlich Abfindungsleistungen, die sich an den örtlichen Arbeitsgesetzen orientieren. Diejenigen, deren Rollen betroffen sein werden, werden benachrichtigt, und wir bitten Sie, Ihre ausscheidenden Kollegen mit dem Respekt und Mitgefühl zu behandeln, das unseren Werten entspricht. Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin in Bereiche investieren, die unser Geschäft ausbauen und unsere Strategie unterstützen, mehr Spielern auf der ganzen Welt mehr Spiele anzubieten. Obwohl dies ein schwieriger Moment für unser Team ist, vertraue ich nach wie vor auf Ihre Fähigkeit, die Spiele, Geschichten und Welten zu erschaffen und zu fördern, die die Spieler zusammenbringen.”