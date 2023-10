Microsoft – Erwerb von Activision-Blizzard-King

Der allseits bekannte Windows-Riese Microsoft hat am 13.10.2023 die große Spieleschmiede Activision-Blizzard-King aufgekauft. Die letzte Hürde, die britischen Kartellwächter, gaben nun grünes Licht dafür.

Rund 69 Milliarden Dollar schwerer Deal

Microsoft hat sich nicht lumpen lassen. Damit haben sie ihr Portfolio von Herstellern und Marken von Spielen deutlich vergrößert und aufgewertet. Keine Firmenübernahme von Microsoft war bislang so umfangreich.

Wie jedes Wirtschaftsunternehmen erwarten sie durch Investitionen langfristig natürlich mehr Gewinne. Das PC Segment und vor allem die Xbox werden dadurch um einiges interessanter werden für viele.

Was bedeutet das für die Spielerschaft?

Zwar wurde gesagt, dass die nächsten 10 Jahre auch andere Konsolenhersteller mit Titeln von Activision-Blizzard-King beliefert werden würden, doch ist abzusehen, dass die Xbox hier besser hervorgehen wird. Für Nintendo, und insbesondere Sony, wird das nicht leicht zu verdauen sein. Nicht umsonst haben sie vergeblich versucht dagegen vorzugehen.

Microsoft wird Activision-Blizzard-King z.B. definitiv in ihren Xbox Game Pass integrieren. Das steht auf deren Agenda 2024. Da der Game Pass auch für den PC existiert, besteht hier die Hoffnung der World of Warcraft Fans, dass ihr Spiel da auch integriert wird. Auch finden Überlegungen statt, klassische Titel wie StarCraft wieder neues Leben einzuhauchen. Hier bleibt es abzuwarten, was die Zukunft bringt.

