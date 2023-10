Magic: The Gathering: Erster Einblick in Commander-Decks aus dem Fallout-Universum

Magic The Gathering hat fleißig Crossover mit anderen Franchises geplant. Nach The Walking Dead, Street Fighter, Dungeons & Dragons und Der Herr der Ringe hält am 08. März das Ödland von Fallout Einzug in die zauberhafte Welt des Sammelkartenspiels. Mit dieser Symbiose vereinen sich zwei meiner Lieblings-Spiele miteinander. Wir schauen uns an, welche Commander-Decks, Mechaniken und alte Bekannte aus Fallout euch erwarten.

Vielfalt mit Vaults und V.A.T.S.

Insgesamt vier vorkonstruierte Commander erwarten uns im März. Diese sind angelehnt an Hauptthemen aus dem Endzeit-Szenario. Überleben, Technologie, Militär und Mutanten. Die entsprechenden Commander dazu sind Caesar aus Fallout New Vegas, Dr. Madison Li aus Fallout 4, Mothman aus Fallout 76 und natürlich unser Lieblingshund Dogmeat, der seit Fallout 1 zahlreiche Auftritte in der Spieleserie hat.



Auch andere bekannte Charaktere bekommen ihren Auftritt in Magic: The Gathering® – Fallout®. Zu meiner Freude gehört dazu die skurrile Person des Mr. House, ebenso die ikonischen Deathclaws. Neben komplett neuen Karten gibt es auch bestehende Karten im neuen Design. Teilweise wurden hier echt gute thematische Verknüpfungen gemacht, wie beispielsweise bei Crucible of Worlds. Die Karte kann alte Länder quasi „wiederbeleben“, genau wie das Garden Eden Creation Kit, das man in den Fallout-Spielen auch unter dem Namen G.E.C.K. kennt.

Commander-Decks mit neuen Spielmechaniken

Um in der postapokalyptischen Welt von Fallout zu überleben, muss ordentlich Nuka-Cola gebechert werden. Auch in den Überresten nach dem Krieg ist es nicht leicht sich zurechtzufinden. Diesem Thema widmet sich das rot-grün-weiße Überlebens-Deck. Angeführt von Dogmeat, mit einer neuen Mechanik im Rücken: Den Junk-Token, die geopfert werden können, um kurzzeitig neue Karten von der Bibliothek zu spielen.

Das blau-grün-schwarze Mutanten Deck bringt ebenfalls eine spannende Mechanik mit ins Spiel. Radiation. Hierbei werden die Spieler verseucht und müssen Karten millen (abwerfen) und Schaden erleiden. Der dazugehörige Commander, der Mothman, gießt weiter Öl ins Feuer und verschlimmert die Verstrahlung aller Beteiligten. Gleichzeitig wachsen dabei eure eigenen Kreaturen und werden stärker. Passt super zur Mutanten-Metapher aus dem Ödland.

Das Deck um Caesar baut vor allem auf Masse und Aggression und wird von der neuen Squad Mechanik unterstützt. Hierben können Kreaturen beim Ausspielen mit etwas extra Mana im Petto direkt in mehrfacher Ausführung auf dem Spielfeld erscheinen. Das letzte Deck um Dr. Li greift eine bekannten Mechanik aus dem MTG-Universum auf. Die Erzeugung von Energie, die sich thematisch wunderbar in das Fallout-Universum einfügt.

Nuka-Cola und Eyecandy bei Magic the Gathering

Neben neuen Karten, Decks und Mechaniken wird es wieder viel für Sammler und Freunde von exquisiten Artworks geben. Darunter neue Fullart-Länder, alternative Artworks im Pip-Boy-Layout und ganz viele Anspielungen, Orte und reichlich nuklearer Flavor. Wir sind mehr als gespannt.

