Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2023

Wir haben die letzte volle Oktoberwoche und steuern somit klar auf Halloween zu, auch mit unserer Releasevorschau. Wir haben jetzt zwar nicht übermäßig viele Horror-Spiele in dieser Woche parat, darunter ist aber eines von vielen Fans lang herbeigesehntes. Abseits vom Gruselspaß haben wir aber natürlich auch noch eine große Auswahl an anderen Spielen.

Die letzte volle Oktoberwoche in der Releasevorschau

Cities: Skylines II (PC, PS5, XSX) – 24. Oktober

Der Städtebau geht in die nächste Runde und erfreut die Herzen von Aufbau-Fans.

Dark Envoy (PC, PS4, Xbox One) – 24. Oktober

Ein modernes Adventure-Rollenspiel inspiriert von alten Klassikern a la Diablo.

Just Dance 2024 Edition (PS5, XSX, Switch) – 24. Oktober

Das altbekannte Spiel mit neuen Songs und neuen Tänzen.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Oktober

In dieser Sammlung enthalten sind Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (inklusive der VR Missionen und Spezialmissionen), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection), and Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection)

Ripout (PC, PS5, XSX) – 24. Oktober

Ein Online-Koop-Horror-FPS in welchem Spieler*innen in prozedual generierten Raumschiffen gegen Mutanten antreten, welche ihre Körper umgestalten können.

The Lord of the Rings: Return to Moria (PC, PS5, XSX) – 24. Oktober

Ein Survival-Crafting-Abenteuer im Herr der Ringe-Universum, in welchem die Zwerge ihre Stadt Moria wieder aufbauen.

Stray Souls (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 25. Oktober

Ein düsteres Survival-Horror-Adventure mit fiesen Monstern und einer geheimnisvollen Geschichte.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PS5, Meta Quest) – 26. Oktober

Ihr schlüpft per VR-Brille in die Rolle eines Geisterjägers in San Francisco und macht euch auf die Jagd.

Ghostrunner 2 (PC, PS5, XSX) – 26. Oktober

Teil 2 des rasanten Action-Parcour-Schnetzlers.

Journey to Foundation (PS5, Meta Quest) – 26. Oktober

Ein Sci-Fi-VR-Abenteuer, bei welchem ihr das Sci-Fi-Universum von Asimov durch Tarnen, Hacken und Kämpfen mit den fortschrittlichsten Tools des galaktischen Imperiums erforscht.

Strategic Mind: Spirit of Liberty (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 26. Oktober

Ein Spiel im zweiten Weltkrieg, welches sich vor allem auf die Geschehnisse in Finnland fokussiert.

Alan Wake II (PC, PS5, XSX) – 27. Oktober

Das erzählerische Horror-Adventure geht endlich in die nächste Runde und ist wohl noch düsterer als zuvor.

Barbie DreamHouse Adventures (Switch) – 27. Oktober

Es macht Sinn, dass in der Halloween-Zeit auch ein buntes Barbie-Spiel erscheint, in dem ihr im Traumhaus allerlei Aktivitäten nachgehen könnt.

Desolatium (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 27. Oktober

Ein First-Person-Point’n’Click-Adventure im berühmten Lovecraft-Universum.

Hero Survival (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 27. Oktober

Ein neues Spiel in der Schiene von Vampire Survivors und Brotato.

Sands of Aura (PC) – 27. Oktober

Ein düsteres Topdown-Soulslike-Action-RPG mit knackig schwerem Gameplay.

Und damit haben wir das Ende der Releasevorschau und auch fast das Ende vom Oktober erreicht. Habt ihr genug Gruselmaterial zusammen? Und welches dieser Spiele hat es euch angetan? Wir jedenfalls wünschen euch viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns nächste Woche an Ort und Stelle wieder.

