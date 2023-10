Microsoft – Kauf von Activision-Blizzard-King und deren Folgen

Das Mammutgeschäft von Microsoft hat in der Gamingwelt große Wellen geschlagen, siehe dazu auch den Newsbeitrag. Doch welche Auswirkungen wird das für die Spieleszene haben?

Microsofts großer Rundumschlag

Mit der neuen Akquise hat Microsoft viele Chancen dazu bekommen. Auf der PC-Ebene mögen sie mit Windows ohnehin fast auf jedem Computer Fuß gefasst haben, doch bei Spielen sah es da überschaubarer aus. Halo und Minecraft mögen da große Ausnahmen gewesen sein, aber richtige Highlights konnten sie sonst nicht verzeichnen. Mit den ganzen eingekauften Titeln wird sich das aber voraussichtlich ändern. Insbesondere wird der Game Pass hier neuen Schwung reinbringen, wenn die neuen Titel darin integriert werden.

Auch die Xbox könnte sich größerer Beliebtheit erfreuen, da sich hier langfristig immer mehr Exklusivtitel aus den begehrten Spielewerkstätten ansammeln könnten. Während bei einem direkten Vergleich die Xbox gerne mit der Sony PlayStation gegenüber gestellt wird und in Fazits oft das Nachsehen hatte, haben sie nun hier eine echte Chance, eine Wende reinzubringen. Es erinnert ein wenig an die Marktstrategie von Nintendo, sich mit eigenen starken exklusiven Titeln wie Pokémon, Super Mario oder Zelda am Markt zu halten.

Activision und King

Der größte Reiz für Microsoft an Activision wird garantiert die Call of Duty Serie gewesen sein. Kein Shooter verkauft sich besser als dieser. Sollte hier jemals die PlayStation von der Marke abgeschnitten werden, würde das Sony ziemlich im Geldbeutel schmerzen und vielen Fans mit einer PlayStation das Herz brechen. Diese Monopolisierung könnte zu einem starken Imageverlust führen und dadurch auch nach hinten losgehen.

Der Firmenname King ist im Vergleich zu den anderen hier genannten Unternehmen eher unbekannt. Deren Goldesel, die Candy Crush Saga, ist jedoch weitreichend bekannt und beliebt. Der Markt für Mobile Games hat in den letzten Jahren massiv zugenommen und scheinbar haben die von King hier den richtigen Nerv getroffen. Mich treiben die spannenden Fragen um, inwieweit King das Windows Phone hätte retten können oder inwiefern King’s Expertise an das Kollegium der anderen Firmen ausgeliehen wurde. Z.B. bei Activision für Call of Duty: Mobile oder bei Blizzard für Hearthstone und Diablo Immortal.

Rettender Anker für Blizzard?

Blizzard selbst war hingegen in der jüngsten Vergangenheit zu oft im Fokus negativer Berichterstattungen. Im Kern ging es um entwürdigende Arbeitszustände bei den Mitarbeitern, vor allem aber um die der Mitarbeiterinnen.

Ebenfalls hatte in den letzten Jahren bei Blizzard ein Kurswechsel in deren Spieleherstellung stattgefunden. Wo Blizzard am Anfang als eine reine Qualitäts-Spieleschmiede bekannt war, die nur alle paar Jahre einen neuen Titel veröffentlichte, ist nun mehr und mehr die Life-Service-Game-Schiene und der Fokus für Mobile-Games hinzugekommen. Von Qualität zu Quantität. Das hat viele alte, eingefleischte Fans wenig begeistert. Andererseits wurde dadurch aber auch ein anderer Markt erschlossen.

So oder so hat Blizzard starke Marken, was sie so begehrenswert im Welthandel machte. Das Diablo, Warcraft, Overwatch & StarCraft Franchise sind allesamt namenhaft bekannt und werden für Microsoft eine große Bereicherung sein.

Zukunftspläne bleiben spannend, was zeigt die Vergangenheit?

Betrachtet man Bethesda Softworks (bekannt durch Titel wie The Elder Scrolls oder Fallout), die auch von Microsoft im Jahre 2021 aufgekauft wurden, dann kann das einen optimistisch stimmen. Bislang scheint Microsoft als Mutterkonzern hier gut zu agieren und die Spieleschmieden solide anzuleiten. Scheinbar haben sie damals aus ihrer Pleite gelernt, als sie Lionhead Studios 2006 kauften und später dann wieder geschlossen haben. Falls sich hier sonst noch jemand an Black & White oder Fable erinnern sollte…

Mein persönliches Highlight bei der ganzen Geschichte wäre ein Crossover zwischen StarCraft und Halo. Zu gern würde ich Jim Raynor und den Master Chief gemeinsam in Aktion sehen.

