Nintendo – Die Tage für Twitch auf der Switch sind gezählt

Bevor gefühlt jeder wusste, dass es sie überhaupt gibt, wird sie einfach schon wieder eingestellt. Die Rede ist von der Twitch-App auf der Nintendo Switch. Während allgemein viel über die verfügbaren Apps auf Nintendos Heimkonsole diskutiert wird und sich Netflix, Spotifiy und Co. sehnlichst gewünscht werden, schien die Twitch-App dem erhofften Erfolg hinterherzulaufen. Nun folgt das Ende der App in 2024.

Am 31. Januar ist Schluss

Auch wenn noch nicht ganz klar ist, warum sich Amazon und Twitch letztendlich darauf geeinigt haben, die Twitch-App auf der Nintendo Switch zu entfernen, scheint dies schon beschlossene Sache zu sein. So erhielt ResetEra-Benutzer mrmickfran eine Email mit den folgenden Worten vom Unternehmen:

Hello,

We are reaching out to let you know that we have made the hard decision to remove the Twitch App from the Nintendo Switch. The app will be removed January 31, 2024.

Thank you for supporting Twitch streamers and communities on the Nintendo Switch. For more Twitch content, please visit https://www.twitch.tv/ on your browser or https://www.twitch.tv/downloads for the Twitch App on other devices.

Thank you,

-Twitch

Auch auf der offiziellen Twitch-Support-Website wird bereits von dem Ende der App gesprochen. Nintendo-Usern verbleiben nun immerhin noch YouTube und Crunchyroll. Die Konkurrenz aus dem Hause Sony und Microsoft können jedoch unter anderem mit Disney+ und Netflix glänzen.

