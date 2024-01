Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir: Staffelfinale jetzt auf Disney+

Die fünfte Staffel von Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir geht zu Ende und endlich können wir auch die letzte Doppelfolge auf Deutsch sehen! Der Streamingdienst Disney+ bietet nun das Staffelfinale nach dem Disney Channel an.

Alles anders im Staffelfinale von Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir?

Bereits fünf Staffeln begleiten Fans der Serie die Abenteuer von Ladybug und Cat Noir. Nachdem bereits einige Geheimnisse aufgedeckt und spannende Wendungen eingeführt wurden, kam in dieser Season wieder einiges Neue hinzu. Adrien alias Cat Noir und Marinette aka Ladybug sind sich trotz aller Wirrungen endlich näher gekommen. Monarch hat nun fast alle Miraculous’ in seinen Besitz gebracht und schmiedet zusammen mit Kagamis Mutter finstere Pläne. Die Bewohner*innen von Paris werden dabei durch Gabriel Agrests Alliance-Ringe unwissentlich manipuliert und auch politisch bewegt sich einiges in der Stadt.

Doch wo führt das letztlich alles hin? Wer wird siegen? Schafft es Monarch diesmal, an die mächtigsten der Miraculous’ zu kommen, um einen alles verändernden Wunsch zu äußern? Oder wird Ladybug es doch noch schaffen, alles zum Guten zu wenden? Auf diese und weitere Fragen bieten die letzten beiden Folgen Antworten. Es kommt wohl oder übel zu einem alles entscheidenden Kampf, der so einiges im Miraculous-Universum verändern wird. Schaut also definitiv auf Disney+ vorbei, um das spannende Finale mitzuerleben!

