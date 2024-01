Honkai: Star Rail – Feste gefeiert auf Penacony in Version 2.0

Für den 6. Februar wurde die neue Honkai: Star Rail Version 2.0 angekündigt. Ein brandneues Gebiet namens Penacony erwartet hier die Spielerschaft, bekannt als der Planet der Festlichkeiten.

Auch die Guten brauchen mal Urlaub

Die Hauptgeschichte wird mit der Version 2.0 fortgesetzt. Nach allem, was die Crew des Astralexpresses bereits erlebt hat, bekam sie eine Einladung nach Penacony, um dort einen wundervollen Urlaub zu verbringen. Doch sind sie leider nicht die einzigen, die nach Penacony unterwegs sind. Ifrit, selbsternannter Erzherzog des Infernos, hat sich und seine Schergen auch bereits in folgendem Trailer angekündigt:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Version 2.0 warten natürlich auch neue Charaktere. Schwarzer Schwan, eine Wahrerin vom Gartes des Gedächtsnisses, wird ihr Debut feiern. Sie folgt dem Pfad der Nichtigkeit und nutzt das Element Wind. Ihre Stärke liegt darin, Schaden über Zeit zu verursachen. Während sie mit fünf Sternen ausgewiesen ist, kommt auch Misha mit vier Sternen hinzu. Er ist ein verträumter, doch lieblicher Page, der im Hotel Reverie von Penacony arbeitet. Auch er verursacht bevorzugt Schaden über Zeit, aber auf dem Pfad der Zerstörung mit dem Eis-Element. Beide sind in der ersten Phase von Version 2.0 ziehbare Charaktere. Ebenso wie der altbekannte Dan Heng in seiner Imbibitor Lunae Form.

Die zweite Phase von Version 2.0 bringt Sparkle mit. Sie wandelt auf dem Pfad der Harmonie und nutzt Quanten als Element. Sparkle ist ein unberechenbares Mitglied der Maskierten Narren und tritt als Theaterkünstlerin auf. Sie kann ähnlich wie Bronya die Aktion der Teammitglieder vorziehen und verstärkt Fähigkeitsangriffe. Ebenfalls bekommt sie eine eigene Begleitermission. Ansonsten ist Jing Yuan ebenso über den Warp zu erhalten, falls man den General damals nicht bekommen hatte.

Was es sonst noch zu feiern gibt

Nicht nur ein neues Gebiet und neue Charakter können einen wieder zu Star Rail locken, auch hat HoYoverse einige Belohnungen versprochen. Währen der neuen Version werden bis zu 20x Sonderpässe für den Warp verschenkt. Über viele Nebenaktion und Minispiele lassen sich zusätzliche Schätze und Beute erspielen. Für die Vergessene Halle und den damit verbunden Laden wurden auch neue Lichtkegel angekündigt. Selbstverständlich wird es auch eine Reihe neuer Gegner geben, die in Penacony ihr Unwesen treiben. Außerdem soll das Sortieren, Filtern und Verwalten von Relikten vereinfacht werden.

Honkai: Star Rail Acrylic Stand Figure JingYuan Cosplay Acrylic Stand Figure Peripheral Ornaments Collections for Fans(JingYuan) 【Material】Acrylic

【Size】Thickness:0.14”. Height:6”(it depends on the character).The base size: diameter-1.8", thickness-0.14”.

【Features】Zhiyang's Acrylic Stand Figure contains all the game characters of Honkai: Star Rail. No matter which game character you like, you can find it here! We will continue to update new products according to the game process of Honkai: Star Rail. Please follow us.

【Protective】The Honkai: Star Rail Acrylic Stand comes with protective films on both sides, please peel off the film for smoother surface.

【 BEST GIFT for FANS 】Game animation cosplay, fans gift, collection,decoration,graduation gift, birthday gift. After-sell Service: If you experience an issue with your product, get in touch with us to repair or replace it.More characters will coming soon

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle und Titelbild: © HoYoverse – Sonderseite zu Version 2.0 + Sondersendung zu Version 2.0