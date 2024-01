Kinovorschau – Diese Filme starten im Februar 2024

In unserer monatlichen Kinovorschau könnt ihr euch einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Besonders in der ersten Monatshälfte kommt eine bunte Mischung an Neuerscheinungen auf uns zu. Den Anfang machen unter anderem das deutsche Drama Eine Million Minuten von Christopher Doll sowie der Action-Thriller Argylle mit Henry Cavill und Bryce Dallas Howard. Außerdem erscheinen am 8. Februar mitunter der Horror Night Swim und die Musical-Neuverfilmung von Die Farbe Lila. Am 14. Februar folgt dann Madame Web aus dem Hause Marvel. Animefans können sich zudem auf Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Zum Training der Säulen freuen. Weiteres Highlight ist der Ende des Monats erscheinende Sci-Fi-Hit Dune – Teil 2.

1. Februar:

Argylle (Thriller/Action/Abenteuer)

Eine Million Minuten (Drama)

Ella und der schwarze Jaguar (Familienfilm)

Butterfly Tale (Familienfilm)

A Great Place to Call Home (Komödie)

Norwegian Dream (Drama)

8. Februar:

All of Us Strangers (Drama/Romanze/Fantasy)

Die Farbe Lila (Drama/Musical-Neuverfilmung)

Night Swim (Horror)

Geliebte Köchin (Romanze)

Reality (Drama)

My Sailor, My Love (Drama)

14. Februar:

Madame Web (Abenteuer/Action)

15. Februar:

Schock (Thriller/Drama)

Die Unsichtbaren (Dokumentation)

22. Februar:

Lisa Frankenstein (Horrorkomödie)

Good Boy (Horror/Thriller)

17. Februar:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Zum Training der Säulen (Anime)

29. Februar:

Dune – Teil 2 (Science Fiction/Drama)

The Fall Guy (Action/Komödie)

The Zone of Interest (Drama/Biographie)

