Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2024

Wir handeln in der Releasevorschau noch die letzten Spiele aus dem Januar ab und starten dann in den zweiten Monat von 2024. Viele neue Spiele gibt es in dieser Woche nicht, doch ein paar heiß erwartete Titel stehen trotzdem auf der Liste. Legen wir also direkt los.

Der Februar beginnt in der Releasevorschau

Never Mourn (PC) – 29. Januar

In diesem Roguelite seid ihr ein Totenbeschwörer, welcher die wiederbelebten Körper seiner besiegten Feinde im Kampf herbeiruft.

Clicker Guardians (PC) – 31. Januar

Ein Rollenspiel im Autoclicker-Genre, bei dem eine lange Gerade zum Ziel führt, aber etliche Monster in eurem Weg stehen.

Granblue Fantasy: Relink (PC, PS4, PS5) – 1. Februar

Ein riesiges JRPG, welches Genre-Freund*innen lange Zeit beschäftigen sollte.

Last Train Home: Legion Tales (PC) – 1. Februar

Eine Erweiterung mit neuen Missionen für das taktische Strategiespiel im ersten Weltkrieg.

One Punch Man: World (PC, Mobile) – 1. Februar

Ein Actiontitel mit Figuren aus der beliebten Manga- und Anime-Reihe.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 2. Februar

Und noch eine erfolgreiche und beliebte Animeserie, die ein Action-Kampfspiel bekommt.

Persona 3: Reload (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 2. Februar

Der JRPG-Klassiker wird neu aufgelegt und bietet die Möglichkeit, diesen Titel nachzuholen bzw. noch ein weiteres mal in verbesserter Form zu erleben.

Suicide Squad: Kill The Justice League (PC, PS5, XSX) – 2. Februar

Rocksteadys neues Superheldenabenteuer, diesmal mit einer Gruppe von Antagonisten/Antihelden, welche die gehirngewaschene Justice League stoppen müssen.

Und zack, schon ist die Releasevorschau auch schon vorbei. Tatsächlich relativ überschaubar, die dieswöchigen Releases, aber nicht minder interessant. Da wird doch bestimmt etwas dabei sein, was ihr zocken werdet, oder? Wir sind dann nächste Woche wieder mit der nächsten Ausgabe und neuen Spielerscheinungen für euch am Start.

Titelbild: 2024 © Crunchyroll Games | 2024 © Warner Bros. Games

