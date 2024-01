Dragon Ball : Sparking! ZERO – Bandai Namco enthüllt 24 neue Charaktere für das Kampfspiel, aber eigentlich sind es nur zwei

Dragon Ball : Sparking! ZERO ist gleichzeitig der neue Zungenbrecher und das neue Kampfspiel von Bandai Namco. Son Goku, Vegeta und Co. werden sich ein weiteres Mal die Ehre geben und gegenseitig die Rübe vermöbeln. Und wo wir schon bei den beiden sind gibt es eine Enthüllung von 24 neuen Charakteren, die alle sehr viel mit ihnen zu tun haben.

24 neue Charaktere für Dragon Ball : Sparking! ZERO, aber es sind nur Son Goku und Vegeta

Bandai Namco verkündet heute nämlich feierlich in einer News auf ihrer Seite, dass die ersten 24 spielbaren Charaktere nun enthüllt wurden. Doch der PR-Abteilung müsste beim Verfassen dieser Nachricht das Grinsen auch nicht aus dem Gesicht zu wischen gewesen sein, denn diese 24 spielbaren Kämpfer sind lediglich unterschiedliche Formen von Son Goku und Vegeta.

Es ist nicht unüblich für ein Kampfspiel im Dragon Ball-Universum, verschiedene Charaktere in ihren unterschiedlichen Verwandlungen als eigene Kämpfer anzusehen. Im Kampf kann man sich zwar meist verwandeln, aber spezielle Formen oder die Figur aus einer anderen Zeitperiode werden oft als eigenständige Charaktere behandelt. So nun auch in diesem Titel, hier die komplette Liste von Son Gokus und Vegetas Formen, die als spielbare Kämpfer im Spiel sein werden:

Goku (Z – Early) Goku (Z – Mid) Goku (Z – Mid), Super Saiyan Goku (Z – End) Goku (Z – End), Super Saiyan Goku (Z – End), Super Saiyan 2 Goku (Z – End), Super Saiyan 3 Goku (Super) Goku (Z – Mid), Super Saiyan Goku (Super), Super Saiyan God Goku (Super), Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta (Z – Scouter) Great Ape Vegeta Vegeta (Z – Early) Vegeta (Z – Early), Super Saiyan Super Vegeta Vegeta (Z – End) Vegeta (Z – End), Super Saiyan Vegeta (Z – End), Super Saiyan 2 Majin Vegeta Vegeta (Super) Vegeta (Super), Super Saiyan Vegeta (Super), Super Saiyan God Vegeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Das ganze Spiel wird natürlich nicht nur aus den beiden Saiyajins bestehen, sondern auch viele Figuren aus der Reihe werden mitmischen. So werden natürlich auch Krillin, Piccolo, Jiren uvm. mit von der Partie sein. Einem Screenshot, auf dem auswählbare Kämpfer zu sehen sind, kann man entnehmen, dass am Ende insgesamt 164 Kämpfer*innen im Spiel sein werden. Da dürfte dann trotz einigen Doubles für jeden etwas dabei sein.

Titelbild: 2023 © Bandai Namco

Quelle: Bandai Namco