Deus Ex – Entwicklungs-Aus und weitere Entlassungen bei Embracer

Wer vielleicht Hoffnung hatte, dass wir demnächst mal wieder etwas von der Traditionsreihe Deus Ex sehen würden, den müssen wir enttäuschen. Wie wir durch einen Bloomberg-Artikel, letztlich aber auch durch Embracer selbst, erfahren haben, steht es schlecht um die Marke und das Studio.

Das Aus für Deus Ex

Das letzte Deus Ex erschien vor fast 8 Jahren. Seitdem war es ruhig um die Marke, deren finanzieller Erfolg nie bahnbrechend war, obwohl sie von Kritikern gefeiert wurden. Mankind Divided wird aber vorerst das letzte Spiel bleiben. Die Embracer Group, die die Marke, mitsamt Tomb Raider und Thief vor einiger Zeit zum Schnapper-Preis erworben hat, zog den Stecker. Das Unternehmen hatte nach Jahren der Giga-Investitionen einen Deal in Aussicht, der die vielen Ausgaben hätte kompensieren sollen. Der platzte allerdings, wodurch sich die exzessive Shopping-Tour nun rächt. Zahlreiche Studios wurden geschlossen, Projekte wurden eingestellt, Mitarbeitende entlassen.

Nun trifft es auch Eidos Montreal, die wohl bereits seit zwei Jahren an dem Titel arbeiteten. Eigentlich sollte das Spiel in diesem Jahr in Vollproduktion gehen. Stattdessen ist das Projekt nicht nur eingestellt worden, sondern auch 97 Stellen wurden gestrichen. Damit geht die starke Umstrukturierungsphase der Embracer auch im neuen Jahr weiter. Bereits im letzten Jahr wurden hunderte Mitarbeitende entlassen und zahlreiche Projekte gestrichen.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Bloomberg

Bild: 2024 © Eidos Montreal